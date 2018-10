Comerciantes de todo o mundo otimizam serviços UnionPay durante Semana de Ouro para melhorar experiência de turistas chineses

XANGAI, 5 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Academia de Turismo da China estima que haverá 7 milhões de turistas com destino ao exterior durante o Feriado do Dia Nacional Chinês deste ano, estabelecendo um novo recorde. Este feriado se tornou uma Semana de Ouro global que está atraindo a atenção da mídia e comerciantes estrangeiros. O site da Forbes relatou recentemente que a preferência dos turistas chineses por experiência, consumo e acomodação remoldará a indústria global de turismo. Os empresários estrangeiros devem saber o que os turistas estrangeiros desejam, bem como sua ferramenta de pagamento predileta, como o UnionPay.

De acordo com dados da UnionPay International, atualmente mais de 25 milhões de comerciantes de fora da China continental aceitam cartões UnionPay. Com o número de usuários do UnionPay App excedendo 80 milhões, os comerciantes veem o apoio ao UnionPay App como um modo de bem receber os turistas chineses. Os serviços de pagamento móvel da UnionPay atingem 41 países e regiões até o momento. Nos primeiros três dias da Semana de Ouro, o volume de transação do UnionPay Mobile QuickPass e UnionPay QR Code Payment fora da China continental dobraram em relação ao mesmo período do ano passado.

O pagamento via código QR da UnionPay foi lançado logo antes do festival na loja de móveis e utensílios domésticos Pricerite de Hong Kong. Nos últimos dias, muitos usuários do UnionPay App de Hong Kong, Macau e da China continental experimentaram o serviço ali. De 1o. a 3 de outubro, os turistas da China continental que estiverem visitando Hong Kong e Macau usaram frequentemente serviços de pagamento móvel UnionPay, tendo o volume de transações aumentado em quase 100%. Na Nova Zelândia, o volume de transação do UnionPay Mobile QuickPass aumentou quase cinco vezes em relação ao ano anterior. Brett Ashley, gerente geral do Countdown Supermarket, que é a maior rede de supermercados local, declarou que as 181 lojas do Countdown aceitavam o UnionPay Mobile QuickPass, facilitando as compras de supermercado dos clientes chineses.

Durante a Semana de Ouro, aproximadamente 20.000 comerciantes de 25 países e regiões de todo o mundo estão oferecendo descontos de até 30% a portadores de cartões UnionPay, abrangendo destinos famosos como Hong Kong, Japão, Sudeste da Ásia, Austrália, Europa e Rússia. Em resposta ao crescimento rápido da demanda do cliente por alimentação, entretenimento, transporte e outras experiências em viagens ao exterior, praticamente metade dos comerciantes participantes desta campanha pertencem ao setor de experiências de viagens. Os portadores de cartão UnionPay podem desfrutar de descontos ao visitarem o Museu Britânico, o Museu Metropolitano de Nova York e o Singapore Time Wing Show, além de outros programas especiais de entretenimento. Os portadores de cartões que sejam gourmets podem desfrutar de privilégios e descontos em mais de 10 restaurantes com estrela Michelin em Hong Kong, Kyoto e Londres, etc.

FONTE UnionPay International