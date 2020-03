Comidas Gratis para Niños Disponibles en Sitios Escolares Participantes en Todo California

"Durante estos tiempos difíciles, millones de niños y sus familias que viven en comunidades de California necesitarán apoyo y acceso a alimentos nutritivos", comentó Shannan Young, Directora del Programa de Acceso a Alimentos de Dairy Council of California. "Al equipar a las familias con la información para encontrar comidas gratuitas proporcionadas a través del servicio de comidas escolares, esperamos motivarlas para aprovechar estos programas para que sus hijos puedan estar bien alimentados".

Llamada School Meal Sites Providing Free Meals for Children Throughout California (Sitios de Comidas Escolares que Ofrecen Comidas Gratis para Niños en Todo California), la página informativa está destinada a servir como un recurso de referencia para encontrar ubicaciones actualizadas de servicios de alimentos en todo California, con el objetivo de centralizar la información y eliminar la confusión sobre dónde pueden ir las familias para recibir comida para sus hijos. El personal de los Servicios de Nutrición Escolar está trabajando incansablemente para proporcionar comidas nutritivas a los estudiantes afectados por el cierre de las escuelas. Considerado un servicio esencial, los servicios de nutrición escolar permanecerán abiertos incluso con órdenes de no salir y permanecer en casa.

"Los niños son el corazón de las familias y nuestra población más vulnerable", dijo Steve James, Director Ejecutivo de California Milk Processor Board y líder visionario de got milk?. "Más allá de la invaluable pérdida de tiempo de enseñanza, los cierres escolares eliminan una red de seguridad esencial para los niños que dependen de comidas gratuitas proporcionadas por la escuela como un punto clave de acceso a alimentos nutritivos, como leche fresca, frutas y verduras, que son esenciales para la buena salud. Al transmitir la información sobre la disponibilidad de comidas escolares gratuitas y nutritivas en todo California, podemos mitigar la incertidumbre que las familias pueden sentir y ayudar a garantizar que ningún niño se quede sin ser alimentado".

Cerrar las escuelas en todo el estado es una medida necesaria para mantener seguros a todos los miembros de la comunidad escolar (estudiantes, personal, familias y visitantes), al mismo tiempo que se protege a los más vulnerables a enfermarse gravemente y permite que el sistema de atención médica prepare recursos para atender pacientes gravemente enfermos. Afortunadamente, los distritos escolares de California se han unido y han hecho frente a la situación proporcionando medidas para ayudar a aliviar las consecuencias más graves.

"Asegurar que todos los niños tengan acceso a comida es una alta prioridad", expresó el Dr. Richard Pan, Senador del Estado representando el área de Sacramento. "Ningún niño debe de irse a dormir con hambre. A través de la colaboración con socios comprometidos con mejorar la salud de los niños y las comunidades de California, podemos trabajar para dar a los niños acceso a alimentos nutritivos durante este tiempo desafiante".

Dairy Council of California, una organización de educación sobre nutrición, sigue comprometida a elevar la salud de los niños y las familias a través de la nutrición, brindando a las familias acceso a comida, para ayudar a garantizar que ningún niño pase hambre durante estos tiempos sin precedentes.

Para encontrar la ubicación más cercana del servicio de comidas escolares, visita HealthyEating.com/SchoolMeals.

A cerca de Dairy Council of California

Durante un siglo, Dairy Council of California (Consejo de Productos Lácteos de California) ha empoderado a las partes interesadas, incluyendo educadores, profesionales de la salud y líderes comunitarios, para elevar la salud de los niños y las familias mediante la búsqueda de hábitos alimenticios saludables de por vida. Financiado por las familias de granjeros lecheros de California y los procesadores locales de leche, y bajo la guía de California Department of Food and Agriculture (Departamento de Alimentos y Agricultura de California), los recursos gratuitos de educación nutricional basados en la ciencia de Dairy Council of California, la construcción de Mobile Dairy Classroom, los programas de capacitación y los recursos en línea educan a millones de estudiantes y familias en California y en todo Estados Unidos. Obtén más información en HealthyEating.org.

Acerca de California Milk Processor Board

Desde 1993, California Milk Processor Board (CMPB) (Junta de Procesadores de Leche de California), creador de la famosa campaña got milk?, se ha comprometido a aumentar el consumo de leche en todo California. Su última iniciativa, "Bones Love Milk", está dedicada a educar a los jóvenes sobre los beneficios reales de la leche como "bebida energética de la naturaleza" de una manera poco convencional, mostrando cómo la leche es una verdadera fuente de nutrientes, que proporciona huesos fuertes, energía, hidratación y recuperación muscular. CMPB es financiado por todos los procesadores de leche de California y administrado por California Department of Food and Agriculture (Departamento de Alimentos y Agricultura de California). La marca registrada got milk? es una marca federal registrada y marca de servicio. Para más información, visita www.gotmilk.com.

