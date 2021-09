Comienza la 13.ª Expo China-Asia Nororiental en la zona noreste de China

CHANGCHUN, China, 28 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- La 13.ª Exposición China-Asia Nororiental comenzó el jueves en la provincia de Jilin en el noreste de China, según el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional, Comité de Jilin.

El evento de cinco días realizado en Changchun, la ciudad capital de Jilin, es la primera exposición internacional celebrada en el Asia Nororiental desde el inicio de la pandemia global de la COVID-19.

Más de mil empresas de unos 40 países y regiones se registraron en la exposición.

Los datos muestran que el comercio de China con los países del noreste asiático alcanzó un total aproximado de USD 417.900 millones en el primer semestre de este año, un aumento interanual del 26 %. El valor acumulado de la transacción bidireccional superó los USD 250.000 millones.

China ha estado profundizando la cooperación en construcción de infraestructura, energía, manufactura y agricultura con estos países.

En los primeros ocho meses de este año, el volumen del comercio entre Rusia y China fue de casi USD 90.000 millones, un tercio más que el año anterior año al año, afirmó Andrey Denison, embajador ruso en China.

Durante la exposición, los participantes llegaron a un consenso en el sentido de que la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de acelerar la integración económica regional, y los países de Asia Nororiental están aprovechando nuevas oportunidades para la cooperación económica y comercial en la región.

Ahora, China y los países del noreste de Asia están manteniendo diálogos y cooperación en diversos marcos de cooperación económica regional, como la iniciativa de la Franja y la Ruta y la Asociación Económica Integral Regional (RCEP). Además, todos los países han visto más oportunidades de cooperación en áreas como la innovación y el desarrollo de la economía digital y los esfuerzos conjuntos ante el cambio climático global.

Nagasaka Yasumasa, ministro estatal de Economía, Comercio e Industria (METI) de Japón, dijo que la rápida implementación del RCEP ampliará aún más la cooperación en el noreste de Asia.

Señaló que muchas empresas japonesas tienen negocios en la región noreste de China. Ahora, Japón ha llegado a acuerdos de colaboración en los campos de aplicaciones de energía por hidrógeno y construcción de ciudades con bajas emisiones de carbono con la provincia de Jilin y otras regiones.

Los políticos y los empresarios creen que la integración de las estrategias de desarrollo de los países de Asia Nororiental con las de China ayudará a las industrias competitivas de estos países a mantenerse a la par con el desarrollo global.

S. Amarsaikhan, viceprimer ministro de Mongolia, dijo que el país ha estado promoviendo activamente la construcción del corredor económico Mongolia-Rusia-China y la integración de sus proyectos nacionales con la iniciativa de la Franja y la Ruta.

Los participantes han llegado a un acuerdo para fortalecer las colaboraciones sobre la economía marina, promover la liberalización y facilitación del comercio e intensificar la cooperación regional.

FUENTE China Council for the Promotion of International Trade Jilin Committee

