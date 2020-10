Comienza la Conferencia de la Industria del Hidrógeno del PNUD 2020 en Foshan, China

FOSHAN, China, 21 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- En la mañana del 19 de octubre, se inauguró la Conferencia de la Industria del Hidrógeno del PNUD 2020 en Foshan, China, con una duración de cuatro días. Esta conferencia se lleva a cabo bajo la orientación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular China, con el copatrocinio de PNUD China y China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd., y con el apoyo total del Gobierno Popular de la Municipalidad de Foshan y el Distrito Nanhai de Foshan.