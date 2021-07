Comissão de Planejamento de Nunavut lança projeto atualizado do plano de uso de terras para 2021 voltado para a proteção do meio ambiente e para a promoção do bem-estar dos habitantes

IQALUIT, Nunavut, 8 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Antecipando as celebrações do Dia de Nunavut de amanhã, a Comissão de Planejamento de Nunavut (NPC) lançou um projeto atualizado do plano de uso de terras para 2021, que é o maior de seu tipo no mundo e abrange um quinto do território do Canadá, representando cerca de 2,1 milhões de quilômetros quadrados de terra e água.

Esse projeto do plano de uso de terras de Nunavut (NDLUP) mais recente é o resultado de extensa pesquisa e envolvimento com os inuítes, suas comunidades, organizações inuítes, governos federal e territorial, organizações ambientais e de animais silvestres e grupos industriais.

"Estamos empolgados em lançar o projeto atualizado desse plano, que adota uma forte abordagem de conservação e proteção do ambiente frágil e do modo de vida de Nunavut, ao mesmo tempo que apoia o desenvolvimento econômico sustentável", disse Andrew Nakashuk, presidente da comissão. "Ele reflete o que ouvimos do povo de Nunavut (Nunavummiut) e é do interesse de todos os canadenses."

O projeto do plano de uso de terras de Nunavut de 2021 estabelece as diretrizes para o uso e desenvolvimento responsável de recursos na área de assentamento de Nunavut e também foi criado para:

Proteger o habitat crucial da vida selvagem para caribus, aves migratórias, morsas, ursos polares e baleias que estão sob ameaça devido às mudanças climáticas e outros fatores;

Identificar áreas prioritárias de interesse comunitário;

Apoiar oportunidades de desenvolvimento econômico como o corredor de infraestrutura Manitoba-Kivalliq;

Garantir a anterioridade ("grandfathering") dos direitos minerais existentes; e

Dar a certeza aos proprietários e usuários de terras sobre onde e quando poderão ocorrer projetos e atividades econômicas.

A NPC recebeu um financiamento de US$ 2,5 milhões da Indigenous and Northern Affairs Canada para realizar uma rodada adicional de consultas públicas nas regiões de Kivalliq e Kitikmeot a fim de obter mais opiniões da população sobre o projeto do plano antes que seja submetido a aprovação.

"O projeto do plano de uso de terras de Nunavut é um documento vivo que nos guia e orienta para o futuro, estabelecendo políticas e designações de uso das terras que promovem a conservação, o desenvolvimento econômico e a saúde e bem-estar dos residentes", disse Sharon Ehaloak, diretora executiva da NPC. "A comissão tem o prazer de receber esse financiamento para garantir que façamos a coisa certa e que nosso plano reflita a história e a cultura de Nunavut e de seu povo."

O projeto do plano de uso de terras de 2021 e mais informações podem ser encontrados em: https://www.nunavut.ca/

Sobre a Comissão de Planejamento de Nunavut (NPC) A Comissão de Planejamento de Nunavut (NPC) é responsável pelo desenvolvimento, implementação e monitoramento de planos de uso de terras para utilização e desenvolvimento de recursos na área de assentamentos de Nunavut. A NPC foi criada em 1993 conforme o Acordo de Nunavut.

Contato para a imprensa: Mike Murphy, Quinn Public Affairs, [email protected], 613-220-9885

FONTE Nunavut Planning Commission

