Comment la CIIE offre une fenêtre aux multinationales sur le marché chinois

« Nous pensons que la CIIE est une excellente plateforme pour les multinationales comme Abbott pour présenter des technologies de pointe », a déclaré Guo Jing, directeur général d'Abbott Diabetes Care en Chine continentale et à Hong Kong.

Comme Guo Jing l'a déclaré dans l'interview, la CIIE propose une plateforme de démonstration de produits. Nombre de multinationales comme Abbott sont à la recherche d'opportunités commerciales à long terme avec la Chine.

Pour Bosch, société allemande d'ingénierie et de technologie, il s'agissait d'une quatrième participation à la CIIE. L'entreprise y a présenté ses innovations de pointe. Timo Wiese, le directeur du marketing de Bosch Homecare, a souligné que la société souhaitait, lors de la CIIE, recueillir des commentaires, très utiles, et identifier des solutions pour s'améliorer. « La CIIE est un événement majeur pour nous », a déclaré Timo Wiese.

La CIIE, qui se tient chaque année depuis 2018, vise à offrir une opportunité aux pays et aux entreprises de pénétrer le marché chinois.

Plus de 80 % des entreprises figurant dans le classement Fortune Global 500 et des entreprises de premier plan de la CIIE de l'année dernière étaient de retour pour cette nouvelle édition, selon les données publiées par le Bureau de la CIIE.

De même que la CIIE, le Forum économique international de Hongqiao a souligné l'orientation d'une innovation et d'un développement ouverts, et a fourni une plateforme de dialogue haut de gamme pour la communauté académique politique et commerciale mondiale.

Josh et Jack, journalistes vidéo du Royaume-Uni et des États-Unis, ont assisté à l'exposition et ont essayé d'identifier les nouveaux produits les plus accrocheurs dans les six domaines d'activité mettant en vedette différentes industries, notamment les produits alimentaires et agricoles, l'automobile, les biens de consommation, l'industrie intelligente et les technologies de l'information, les équipements médicaux et les produits de santé, et le commerce des services.

Ces deux journalistes ont remarqué comment les multinationales qui présentaient ces nouvelles technologies et ces nouveaux services tentaient de partager la réalisation du développement du marché chinois en attirant l'attention au niveau local.

