Comment reconstruire une économie mondiale à faibles émissions de carbone : série Relances du RMI

La réponse au ralentissement économique actuel peut être bénéfique à la fois pour l'économie, l'environnement et nos communautés. La série Relance écologique et reprise du RMI présente un cadre mondial de relance et propose des recommandations spécifiques à chaque pays et région.

BOULDER, Colorado, 1er juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le Rocky Mountain Institute (RMI) a présenté six rapports concernant la série Relance écologique et reprise, dans le but d'orienter les réponses nationales au ralentissement économique dû au COVID-19. La série propose des orientations en matière d'investissements de relance et de reprise, qui pourront aider les différents pays à mieux reconstruire et à faire progresser les économies à faibles émissions de carbone, afin d'assurer un avenir plus propre, plus sain, plus juste et plus résilient.

Les six rapports présentent les principes fondamentaux de la relance écologique et de la reprise, et proposent des recommandations particulières à chaque pays et région en matière d'investissement et d'action, spécifiques aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde, à l'Afrique subsaharienne et aux Caraïbes.

« Les investissements de relance et de reprise seront essentiels à notre reconstruction collective », a déclaré Jules Kortenhorst, PDG du RMI. « Si ces investissements font l'objet d'une stratégie ciblée, ils peuvent nous aider à la fois à combattre la crise actuelle et la crise climatique. »

Les six rapports sur la série de Relance écologique et de reprise sont les suivants :

Principes de relance mondiale : l'économie que nous bâtissons ne doit pas être la même que l'économie que nous décarbonisons présente quatre principes qui guident les efforts de relance mondiale.

présente quatre principes qui guident les efforts de relance mondiale. Stratégie de relance aux États-Unis : recommandations pour une reprise économique sans carbone offre quatre programmes sont conseillés pour soutenir la reprise à court et à long terme aux États-Unis.

offre quatre programmes sont conseillés pour soutenir la reprise à court et à long terme aux États-Unis. Réaliser une reprise écologique en Chine : placer l'électrification sans carbone au cœur du débat est coécrit par la Commission de transition énergétique et propose quatre programmes en vue de réaliser une croissance économique et une reprise durable en Chine.

est coécrit par la Commission de transition énergétique et propose quatre programmes en vue de réaliser une croissance économique et une reprise durable en Chine. Relance écologique dans les Caraïbes : des ressources énergétiques distribuées résilientes peuvent soutenir la création d'emplois et la diversification économique présente un cadre de relance dans les Caraïbes et analyse les occasions fournies par les ressources énergétiques distribuées.

présente un cadre de relance dans les Caraïbes et analyse les occasions fournies par les ressources énergétiques distribuées. Vers une économie énergétique propre : opportunités post-COVID-19 pour les secteurs de l'énergie et de la mobilité en Inde expose un cadre pour soutenir l'avenir énergétique indien, corédigé par NITI Aayog.

expose un cadre pour soutenir l'avenir énergétique indien, corédigé par NITI Aayog. Relance et reprise écologique en Afrique : un tremplin pour une résilience locale et une croissance économique accrues offre aux pays subsahariens la possibilité d'orienter leur reprise vers des voies écologiques et résilientes.

Téléchargement des rapports : https://rmi.org/stimulus-white-papers

Pour toute demande des médias, veuillez contacter :

Nick Steel, directeur des relations avec la presse, Tél. : +1 347-574-0887, Courrier électronique : [email protected]

Rocky Mountain Institute (RMI)

Le RMI transforme l'utilisation énergétique mondiale dans le but de créer un avenir propre, prospère et sûr, où les niveaux en carbone seront moins élevés.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.rmi.org ou suivez-nous sur Twitter @RockyMtnInst.

Related Links

http://www.rmi.org



SOURCE Rocky Mountain Institute