Commissie voor Toerisme van Hangzhou verwelkomt oudere reizigers uit Europa voor ontspanning en kennismaking met klassieke Chinese cultuur

HANGZHOU, China, 2 augustus 2018 /PRNewswire/ -- De bevolking van Europa vergrijst steeds meer en momenteel is een op de vijf reizigers ouder dan 65 jaar. Omdat deze toeristen steeds meer verlangen naar ontspannende en luxueuze accommodatie, wil de Commissie voor Toerisme van het Chinese Hangzhou graag dat zij de stad overwegen als bestemming. Met haar handgesneden houten balken, geschilderde dakspanten en klassieke paviljoens is het droomachtige Hangzhou rijk aan de voor de Zuidelijke Yangtse rivier typische charme. Bovendien zijn de antieke luxehotels in Hangzhou aantrekkelijker voor toeristen die tijd willen voor relaxen en reflectie.

Four Seasons Hotel Hangzhou bij West Lake

Het bij West Lake gevestigde Four Seasons Hotel is geografisch voordelig gelegen en heeft comfortabel vervoer. Het Jiangnan-binnenplaatsontwerp is doordrongen van een sterke, klassieke Chinese charme en de antieke bruggen, paviljoens aan de waterkant en de rustig meanderende wandelpaden maken het tot een klassieke inktschildering. Het hotel heeft in totaal 78 kamers, die zijn uitgerust met verschillende luxe faciliteiten. Bovendien kunnen gasten genieten van een panoramisch uitzicht van West Lake zonder naar buiten te hoeven.

Fuchun Resort Hangzhou

Het ontwerpteam van Fuchun Resort is een van de sterksten uit de geschiedenis: Jean-Michel Gathy, ontwerper van Aman Resorts, was verantwoordelijk voor het architectonische ontwerp. Jaya had de leiding over het interieurontwerp en creëerde een landschapsresort in Chinese stijl met de schoonheid van een inktschildering. Dit hotel heeft niet alleen China maar de hele wereld verbaasd doen staan. Geïnspireerd door het beroemde schilderij Dwelling in the Fuchun Mountains, omarmt het hotel het landschap van meren en bergen. De elegantie van het hotel van binnenuit maakt dit het beste hotel met Chinese charme in Hangzhou. Daarnaast is dit het eerste resort in het topsegment dat antieke Chinese elegantie en moderne architectonische kunst integreert.

Er zijn nog veel meer andere fantastische luxehotels die wachten op ontdekking door reizigers. Hangzhou biedt oudere reizigers uit Europa de mogelijkheid om in contact te komen met de natuur en in aanraking te komen met de Chinese charme en cultuur.