Communicator Awards premiam LLYC em 10 categorias, incluindo dois projetos no Brasil

SÃO PAULO, 18 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A 28ª edição dos Communicator Awards, que reconhecem internacionalmente grandes ideias nas áreas de marketing e comunicação, premiou a LLYC em mais de 10 categorias, este ano. Duas delas certificaram projetos liderados pela LLYC Brasil. Na categoria Conteúdo e Marketing de Causas, a consultoria conquistou um prêmio de Excelência com a campanha "Esse menino sou eu", realizada para associações de pacientes com apoio da PTC Therapeutics. Já na categoria Redes Sociais, o reconhecimento veio com um prêmio de Distinção pelo trabalho de presença digital feito para a ViaQuatro e a ViaMobilidade.

"Trazer para o Brasil o reconhecimento de uma premiação global como o Communicator Award demonstra nossa capacidade local de pensar estrategicamente em soluções de comunicação e executá-las com muita criatividade", comenta Thyago Mathias, diretor-geral da LLYC Brasil. "Os dois projetos são resultados de uma relação de muita confiança de empresas que estão com a gente há anos e do trabalho especializado aportado por nosso modelo de áreas de especialidade. No caso, as áreas de Advocacy em Saúde e de Posicionamento Digital", complementa.

A campanha "Esse menino sou eu" integrou ações em redes sociais, imprensa e a gestão de comunicação entre associações de paciente para chamar atenção e conscientizar a população sobre a Distrofia Muscular de Duchenne. Trata-se de uma doença genética rara em que um gene defeituoso ou uma mutação faz com o que o paciente não produza uma proteína fundamental para os músculos, causando uma degeneração progressiva. Por meio de lives com gamers influenciadores, quiz sobre a doença, guia e cartilha educativa para profissionais de saúde, a campanha procurou dar voz ao paciente. Dois deles chegaram a jogar League of Legends (LOL) com os influenciadores do canal Desimpedidos.

Já o prêmio de Distinção entregue à LLYC Brasil pelo trabalho realizado com as concessionárias do Metrô de São Paulo ViaQuatro e ViaMobilidade reconhece a integração do gerenciamento reputacional de um serviço essencial em redes sociais, da estruturação de um SAC 2.0 e do aperfeiçoamento do relacionamento com diferentes stakeholders, realizado por esses canais.

"A parceria com a LLYC nos proporciona ferramentas de comunicação poderosas para ampliar o diálogo com nossos clientes e atender suas necessidades em tempo real, o que contribui para nossa missão de oferecer mobilidade humana", afirma Juliana Alcides, gerente de comunicação das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade.

The Communicator Awards é um dos principais prêmios internacionais no segmento de marketing e comunicação. Fundada há mais de três décadas, a premiação recebe todos os anos mais de cinco mil inscrições de empresas e agências de todos os países, e os os vencedores são selecionados pela AIVA (Academy of Interactive & Visual Arts), com sede nos Estados Unidos.





Veja a lista com todos os reconhecimentos feitos à LLYC pelos Communicator Awards:

Awards of excellence

PTC: Este menino sou eu

Categoria: Digital: Social: Conteúdo e Marketing de Causas & Conscientização



País: Brasil

MEDWAY: Arte na Ferrovia

Categoria: Campanha Integrada - Responsabilidade Social



País: Portugal

Dr.Bayard: Avos do peito

Categoria: Campanha Integrada - Marketing de Causas



País: Portugal

DOVE: Reverse Selfie

Categoria: Campanha Integrada: Empresa para consumidor



País: Portugal

3M : Ciencia es esperanza

: Ciencia es esperanza Categoria: Inclusão e Equidade Digital/Social/Diversidade



País: México

Los Cabos: A Safe Way to Travel

Categoria: Campanha Integrada - Promocional



País: México

Novartis: Ni vencedoras ni vencidas

Categoria 1: ONLINE VIDEO - Campanha de responsabilidade social



Categoria 2: ONLINE VIDEO - Causas & Conscientização



País: España

Awards of Distinction

ViaQUatro: ViaQuatro e ViaMobilidade

Categoria: Redes Sociais: Presença Digital



País: Brasil

Digicel: Juntos Somos Héroes

Categoria: Campanha Integrada/Responsabilidade Social



País: Panamá

