Communiqué de presse commun de JHI Associates Inc. et de Mid-Atlantic Oil & Gas Inc.

TORONTO, 3 juin 2019 /PRNewswire/ -- JHI Associates, Inc. (« JHI ») et Mid-Atlantic Oil & Gas, Inc. (« MOGI ») souhaitent clarifier les informations concernant l'attribution du bloc de Canje dans les eaux extraterritoriales du Guayana. Pour rappel dans le cadre de cet énoncé, le bloc a été attribué le 4 mars 2015 par le biais de l'Accord de modèle de production standard du Guayana. Le puits Liza 1, situé sur le bloc adjacent à Starbroek, présentait un risque élevé et le forage n'a pu commencer qu'une fois la licence pour le bloc de Canje signée. Avant cela, il n'y avait pas eu de découvertes dans les eaux extraterritoriales du Guyana. JHI et MOGI ont suivi toutes les lois et les règlements applicables lors de leur demande de licence pour le bloc de Canje.

Ni JHI ni MOGI n'ont reçu de demande d'informations, et aucune d'entre elles n'a été informée de toute enquête en cours concernant l'attribution de la licence pour le bloc de Canje. Les deux entreprises se félicitent de la possibilité de discuter de ce point avec des organismes dûment autorisés du gouvernement du Guyana à tout moment.

JHI et MOGI apprécient notre réputation en tant qu'entreprise citoyenne et s'engagent à exploiter tous les aspects de nos activités de manière ouverte, coopérative et transparente. Nous reconnaissons l'importance de cette ressource pour le peuple du Guyana et nous assumons notre responsabilité d'explorer très sérieusement le pétrole et le gaz dans les eaux extraterritoriales.

Les fondateurs de JHI, M. John Cullen, et de MOGI, Dr Edris K. Dookie, ont tous deux plus de 20 ans d'expérience dans l'exploitation du pétrole dans les eaux extrateritoirales du Guayana, tout comme les co-fondateurs d'origine de CGX Energy. Par le biais de CGX, ils ont tous deux servi le Guyana de manière eexceptionnelle, avec le forage de plusieurs puits extraterritoriaux, et en particulier dans le cadre du rôle central qu'ils ont joué dans la résolution satisfaisante du différend maritime frontalier avec le Suriname.

Dans le cadre de la demande de licence du bloc de Canje, M. Cullen et M. Dookie ont apporté une équipe technique avec plus de 130 ans d'expérience dans le domaine de l'exploration pétrolière en eaux extraterritoriales, et des capacités financières importantes, fondées sur des succès antérieurs comme la levée de 100 millions de dollars américians pour des projets d'exploration pétrolière et gazière au Guyana et ailleurs. Les qualités de JHI et de MOGI ont certainement satisfait à l'exigence du gouvernement du Guyana selon laquelle les demandeurs de licences doivent démontrer leur expertise technique et leurs capacités financières.

Vous trouverez de plus amples informations relatives à notre expertise technique et à nos capacités financières sur notre site web www.jhiassociates.com.

Ci-après, se trouvent les faits marquants relatifs à la licence Canje :

Les négociations pour le bloc de Canje ont débuté en mars 2013.

La licence pour le bloc de Canje a été attribuée le 4 mars 2015.

Le puits Liza 1 a commencé à être foré le 5 mars 2015.

Le 20 mai 2015, le puits Liza 1 a été déclaré comme étant une « découverte majeure »

Plus de 40 puits ont été forés dans les eaux extraterritoriales du bassin du Guyana et du Suriname avant Liza 1, et aucun n'avait permis de trouver des quantités commerciales de pétrole ou de gaz.

SOURCE Mid-Atlantic Oil & Gas Inc.; JHI Associates, Inc.