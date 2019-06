Communiqué de presse conjoint de JHI Associates Inc. et Mid-Atlantic Oil & Gas Inc.

TORONTO, 3 juin 2019 /PRNewswire/ -- JHI Associates, Inc. (« JHI ») et Mid-Atlantic Oil & Gas, Inc. (« MOGI ») souhaitent apporter des clarifications au sujet de l'attribution du bloc de Canje au large de la Guyane en 2015. En tant que déclaration de référence, le bloc a été attribué le 4 mars 2015 en utilisant l'Accord de production type de Guyane. Le puits Liza-1 situé sur le bloc Starbroek adjacent était à très haut risque et le forage n'a commencé qu'après la signature de la licence du bloc de Canje. Avant cela, aucune découverte n'avait été faite au large de la Guyane. JHI et MOGI ont observé toutes les lois et tous les règlements applicables dans leur demande de licence pour le bloc de Canje.

Ni JHI ni MOGI n'a reçu de demande d'informations, et aucune des sociétés n'a été avisée que des investigations étaient en instance relativement à l'attribution de la licence pour le bloc de Canje. Les deux sociétés souhaiteraient s'entretenir de cette question à tout moment avec les agences dument autorisées du Gouvernement de Guyane.

JHI et MOGI ont leurs réputations de bonnes entreprises citoyennes à cœur et sont engagées à exercer tous les aspects de leurs activités de manière ouverte, collaborative et transparente. Nous reconnaissons l'importance de cette ressource pour les Guyanais et nous prenons très au sérieux notre responsabilité dans l'exploration gazière et pétrolière au large de la Guyane.

Les fondateurs de JHI, M. John Cullen, et de MOGI, Dr. Edris K. Dookie, ont chacun plus de 20 années d'expérience en exploration pétrolière et gazière au large de la Guyane en tant que co-fondateurs originaux de CGX Energy. Par l'entremise de CGX, ils ont tous deux fourni des services exceptionnels à la Guyane en forant plusieurs puits offshore, et ont joué un rôle clé dans la résolution concluante du différend relatif à la délimitation maritime avec le Suriname.

Pour la demande de licence du bloc de Canje, M. Cullen et Dr. Dookie ont contribué une équipe technique forte de plus de 130 ans d'expérience en exploration pétrolière offshore, ainsi que des capacités financières significatives basées sur des succès antérieurs, ayant levé des fonds de centaines de millions de dollars pour des projets d'exploration pétrolière et gazière en Guyane et ailleurs. Les qualifications de JHI et de MOGI répondaient indiscutablement aux exigences du Gouvernement de Guyane selon lesquelles les demandeurs doivent démontrer une expertise technique et des capacités financières.

Un complément d'information sur notre expertise technique et nos capacités financières est disponible sur notre site Web www.jhiassociates.com .

Calendrier des évènements entourant la licence de Canje :

Les négociations pour le bloc de Canje ont commencé en mars 2013.

La licence du bloc de Canje a été attribuée le 4 mars 2015.

Le forage du puits Liza-1 a commencé le 5 mars 2015. Le 20 mai 2015, le puits Liza-1 a été déclaré une « découverte significative. »

Plus de 40 puits ont été forés offshore dans le Bassin de Guyane-Suriname avant Liza-1, et aucun n'a rencontré des quantités commerciales de pétrole ou de gaz.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.jhiassociates.com

Related Links

http://www.jhiassociates.com



SOURCE JHI Associates Inc.; Mid-Atlantic Oil & Gas Inc.