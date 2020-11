Communiqué provisoire du groupe Fraport - neuf premiers mois de 2020 : Chute des recettes et des profits en pleine pandémie de Covid-19

Un total de 280 millions d'euros affectés à des mesures de réduction des coûts de personnel. Le résultat opérationnel ajusté (EBITDA) reste positif, soutenu par des mesures d'économie. La baisse du nombre de passagers de l'aéroport de Francfort devrait dépasser 70 % pour l'ensemble de l'année 2020.

FRANCFORT, Allemagne, 6 novembre 2020 /PRNewswire/ -- FRA/gk-rap – Au cours des neuf premiers mois de 2020, les performances financières de Fraport AG ont été gravement affectées par la pandémie mondiale de Covid-19. Les recettes du groupe ont diminué de plus de la moitié au cours de la période de référence. Malgré des mesures d'économie globales, le groupe Fraport a enregistré une perte nette de 537,2 millions d'euros, qui comprend des dépenses de 280 millions d'euros destinées à des mesures visant à réduire les coûts de personnel. Le trafic passagers à l'aéroport de Francfort (FRA) a diminué de 70,2 % par rapport à l'année précédente, avec 16,2 millions de voyageurs desservis de janvier à septembre 2020.

Le président du conseil d'administration de Fraport AG, le Dr Stefan Schulte, a déclaré : « Notre industrie continue à naviguer dans une situation très difficile. Les taux d'infection ayant à nouveau augmenté dans toute l'Europe ces dernières semaines, les gouvernements ont largement réintroduit ou élargi les restrictions de voyage. Les compagnies aériennes réduisent encore plus leurs horaires de vol. Actuellement, nous ne prévoyons pas de reprise avant au moins la saison estivale 2021. En réponse, nous continuons à réorienter notre entreprise afin de la rendre nettement plus légère et plus agile pour parvenir à une réduction durable de notre base de coûts. Nous sommes en bonne voie pour atteindre cet objectif. Les mesures mises en œuvre sur notre site de Francfort nous permettront de réduire les coûts de personnel et de matériel à moyen terme jusqu'à 400 millions d'euros par an. Cela correspond à environ 25 % de nos dépenses d'exploitation totales enregistrées sur le site de Francfort au cours de l'exercice 2019. »

Le résultat du groupe (bénéfice net) glisse clairement en territoire négatif malgré les contre-mesures

Au cours des neuf premiers mois de 2020, les revenus du groupe ont diminué de 53,8 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,32 milliard d'euros. Si l'on tient compte des revenus de la construction liés aux dépenses en capital capacitives des filiales de Fraport dans le monde entier (sur la base de l'IFRIC 12), les revenus du groupe ont diminué de 53,9 % pour atteindre 1,15 milliard d'euros.

L'entreprise a réduit ses frais d'exploitation (comprenant le coût des matériaux, les frais de personnel et les autres frais d'exploitation) d'un tiers au cours de la période de référence, après ajustement des dépenses liées aux mesures de réduction du personnel. Néanmoins, le résultat d'exploitation ou l'EBITDA du groupe (avant éléments exceptionnels) a chuté de 94,5 %, à 51,8 millions d'euros. L'EBITDA du groupe a également été affecté par les dépenses liées aux mesures de réduction du personnel, qui s'élèvent à 280 millions d'euros. En tenant compte de ces frais de personnel supplémentaires, l'EBITDA du groupe pour les neuf premiers mois de 2020 est tombé à moins 227,7 millions d'euros (9M 2019 : 948,2 millions d'euros), tandis que l'EBIT du groupe est tombé à moins 571,0 millions d'euros (9M 2019 : 595,3 millions d'euros). Le résultat du groupe (bénéfice net) s'est élevé à moins 537,2 millions d'euros (9M 2019 : 413,5 millions d'euros).

Les chiffres du troisième trimestre (période de juillet à septembre 2020) indiquent clairement que les mesures de réduction des coûts déjà prises se sont avérées efficaces. Alors que l'EBITDA du groupe était encore négatif au deuxième trimestre (moins 107 millions d'euros), un EBITDA positif de 29,2 millions d'euros (avant éléments exceptionnels) a été réalisé au troisième trimestre. Le rétablissement provisoire du nombre de passagers a également contribué à cette évolution. En tenant compte des dépenses consacrées aux mesures visant à réduire les frais de personnel, Fraport a enregistré un résultat (ou bénéfice net) du groupe de moins 305,8 millions d'euros au troisième trimestre 2020.

Réduction sensible des investissements et des coûts non liés au personnel

En annulant ou en différant les investissements non essentiels à son fonctionnement, Fraport pourra réduire les dépenses en capital correspondantes d'un milliard d'euros à moyen et long terme. Il s'agit plus précisément d'investissements pour les bâtiments du terminal et l'aire de trafic existants de l'aéroport de Francfort. En ce qui concerne la construction du nouveau terminal 3, la situation actuelle de la demande offre également la possibilité de prolonger le délai nécessaire pour des mesures de construction spécifiques ou l'attribution de contrats de construction. Fraport prévoit actuellement d'ouvrir le Terminal 3 (comprenant le terminal principal avec les jetées H et J, ainsi que la jetée G) pour l'horaire d'été 2025. Toutefois, la date réelle d'achèvement et d'inauguration du nouveau terminal dépendra en fin de compte de l'évolution de la demande.

De même, tous les autres coûts non liés au personnel (pour les matériaux et les services) sont considérablement réduits, tandis que les dépenses opérationnelles non essentielles ont été éliminées. Cela se traduit par des économies immédiates pouvant atteindre 150 millions d'euros par an.

Le programme de réduction de la main-d'œuvre est en bonne voie

En supprimant jusqu'à 4 000 emplois, en grande partie jusqu'à la fin 2021, les coûts de personnel de Fraport sur le site de Francfort seront réduits de 250 millions d'euros par an. Cette réduction des effectifs sera réalisée de la manière la plus socialement responsable possible : quelque 1 600 employés ont accepté de quitter l'entreprise dans le cadre d'un programme de départs volontaires comprenant des indemnités de licenciement, des plans de retraite anticipée et d'autres mesures. En outre, grâce à des départs réguliers à la retraite et à d'autres accords de licenciement, les effectifs seront réduits d'environ 800 personnes dans l'ensemble du groupe. Durant l'année en cours, environ 1 300 emplois ont déjà été supprimés en raison de la fluctuation du personnel ou de l'expiration des contrats de travail temporaires.

Parallèlement, Fraport continuera d'appliquer un régime de chômage partiel. Depuis le deuxième trimestre 2020, jusqu'à 18 000 des quelques 22 000 personnes employées dans toutes les sociétés du groupe à Francfort travaillent en chômage partiel, ce qui implique une réduction moyenne de 50 % du temps de travail, en fonction de la demande. Le quota de chômage partiel a quelque peu diminué pendant la période de voyage d'été, mais le quota augmente à nouveau en fonction de la baisse de la demande de trafic.

Les réserves de liquidités de Fraport ont augmenté

Fraport a levé environ 2,7 milliards d'euros de financement supplémentaire pendant l'exercice en cours. Parmi les mesures prises pour y parvenir, citons l'émission d'une obligation d'entreprise de plus de 800 millions d'euros en juillet 2020 et le placement récent d'un billet à ordre d'un volume total de 250 millions d'euros en octobre 2020. Ainsi, avec plus de 3 milliards d'euros de liquidités et de lignes de crédit engagées, la société est bien placée pour faire face à la crise actuelle et, bien qu'à une échelle réduite, pour réaliser tous les investissements nécessaires pour l'avenir.

Perspectives

Pour l'exercice en cours, le conseil d'administration de Fraport s'attend à ce que le trafic passagers de l'aéroport de Francfort diminue sensiblement de plus de 70 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 18 à 19 millions de passagers. Le chiffre d'affaires du groupe (ajusté pour l'IFRIC 12) devrait baisser de jusqu'à 60 % par rapport à l'exercice 2019. L'EBITDA du groupe (avant postes spéciaux) devrait diminuer fortement, mais rester légèrement positif, grâce aux mesures d'économie déjà mises en œuvre ou prévues. En tenant compte des dépenses prévues pour les mesures visant à réduire les coûts de personnel, l'EBITDA du groupe de Fraport atteindra clairement des chiffres négatifs pour l'ensemble de l'année 2020. De même, le conseil d'administration s'attend à ce que l'EBIT et le résultat du groupe (bénéfice net) soient sensiblement négatifs.

Le PDG M. Schulte : « Nous prévoyons actuellement que le trafic passagers de l'aéroport de Francfort en 2021 n'atteindra que 35 à 45 % du niveau de 2019, notamment en raison du très faible premier trimestre 2021 prévu. Même en 2023/24, le nombre de passagers n'atteindra probablement encore que 80 à 90 % des niveaux d'avant la crise. Cela signifie que nous avons un très long voyage devant nous. Toutefois, nous sommes convaincus que les contre-mesures récemment lancées permettront à Fraport de se réaligner avec succès sur son chemin de croissance durable à long terme, une fois de plus. »

Fraport AG

Torben Beckmann Téléphone : +49 69 690 70553

Communications de l'entreprise E-mail : [email protected]

Relations avec les médias Internet : www.fraport.com

60547 Frankfurt, Allemagne

Pour de plus amples informations sur Fraport AG, veuillez cliquer sur ici.

