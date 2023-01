COMO A COMUNICAÇÃO NO EMPREENDEDORISMO IMPULSIONOU RENAN BASTOS EM SEUS NEGÓCIOS - IPDESP

SÃO PAULO, 6 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A comunicação é fundamental para o sucesso de um empresário. Ela permite atrair novos clientes, manter o interesse dos parceiros e criar uma imagem positiva. Além disso, a comunicação pode ajudar a resolver problemas, e estabelecer relações positivas.

Outra coisa a considerar é que, além da comunicação verbal, a comunicação não verbal também é importante. Os empreendedores devem estar cientes de sua linguagem corporal e de outros aspectos não verbais da comunicação, como a vestimenta e a postura, pois isso pode ter um impacto significativo na forma como são percebidos pelos outros.

De acordo com Renan da Rocha Gomes Bastos, empresário, que outro fator importante a considerar em relação ao empreendedorismo e à comunicação é a capacidade de se adaptar e se comunicar em diferentes contextos e com diferentes públicos. Por exemplo, um empreendedor pode precisar se comunicar de maneira diferente com investidores do que com funcionários ou clientes. É importante que os empreendedores sejam capazes de se adaptar e se comunicar de maneira apropriada para cada situação.

Alguns empreendedores também têm sucesso ao utilizar diferentes plataformas de mídia social e outras tecnologias de comunicação para promover seus negócios e se conectar com o público.

Em 2022, o Brasil registrou um total de 22.056.132 empresas ativas, segundo o site do governo, GOV.BR. No entanto, um dado preocupante é o número de empresas que fecharam em comparação com o número de empresas abertas no mesmo período.

Renan Bastos verificou que 3.624.827 empresas foram abertas em 2022, enquanto 1.557.239 empresas fecharam, isso representa uma taxa de fechamento de aproximadamente 42,9% em relação ao total de empresas abertas no mesmo ano, para Renan a falta de experiência em utilizar a comunicação é um dos grandes motivos dos empresários não conseguirem obter sucesso em seus negócios.

Renan Bastos acredita que uma comunicação eficaz pode ajudar a promover a empresa e seus produtos ou serviços de maneira atraente e persuasiva. Além disso, manter uma comunicação clara e transparente pode ajudar a criar uma relação de confiança e lealdade, o que pode levar a vendas futuras e recomendações positivas.

Por fim, é importante ressaltar que a comunicação permite que as metas de um empresário sejam passadas para os clientes e parceiros de maneira clara. Por isso, é determinante para o empreendedorismo utilizar todas as formas de comunicação disponíveis para promover e gerenciar os negócios.

