Como a Costa Coffee está usando os produtos da Comarch para impulsionar a fidelidade dos clientes (e mais)

CRACÓVIA, Polônia, 25 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Fundada em Londres em 1971, a Costa Coffee é a segunda maior cadeia de cafeterias do mundo e a maior dentro do Reino Unido. Com quase 50 anos de experiência com café, Costa tem mais de 3.800 lojas em 32 países e emprega cerca de 20.000 membros das equipes. Costa está crescendo em todo o mundo e como uma empresa total de café, Costa está dando aos clientes a oportunidade de apreciarem um café da Costa, em qualquer ocasião, seja na loja, via uma máquina Costa Express, em casa ou em movimento.

A Comarch tem sido parceira tecnológica da Costa nos últimos três anos, fornecendo à empresa ferramentas de envolvimento dos clientes de alta qualidade, especificamente o Gerenciamento de fidelidade da Comarch (Comarch Loyalty Management) (CLM), um sistema que permite aos usuários criarem e gerenciarem programas de fidelidade de simples a complexos com mínimo esforço, e o Gerenciamento de campanha da Comarch (Comarch Campaign Management) (CCM), uma plataforma que ajuda a definir e executar campanhas de marketing em vários canais.

Graças a sua ampla série de recursos, incluindo segmentação, promoções diárias, pesquisas e loterias, nosso sistema de gerenciamento de fidelidade ajudou a Costa a reformular sua estratégia de marketing e, por fim, impulsionar a fidelidade dos clientes de maneira muito mais efetiva.

O sistema também abriu o caminho para várias iniciativas criadas em torno do envolvimento dos clientes. Por exemplo, ele teve um papel importante na criação dos pedidos móveis Costa, um aplicativo móvel dedicado que permite que os clientes da Costa Coffee peçam e paguem por sua bebida escolhida bem antes de chegarem à loja da Costa para pegarem o pedido.

O CLM também formou as bases para o Costa Coffee Club, uma plataforma usada pelos clientes da Costa para coletarem pontos de fidelidade em todos os pontos de venda – lojas físicas, máquinas Costa Express, e pedidos móveis Costa – e trocá-los por xícaras de café grátis e outras empolgantes recompensas.

Com mais de 6 milhões de membros ativos no programa até a data, é justo dizer que nosso projeto de fidelidade com a Costa Coffee se tornou um enorme sucesso – mas nosso trabalho está longe de acabar.

Nesse momento, a Costa Coffee está utilizando três principais soluções da Comarch para melhorar o desempenho de seu negócio: Gerenciamento de fidelidade, Gerenciamento de campanhas e Inteligência de negócios. Em relação aos nossos planos para o futuro, estamos atualmente discutindo a implementação dos mais recentes mecanismos de inteligência artificial e aprendizado de máquinas os quais podem ajudar a Costa a identificar padrões individuais no comportamento de seus clientes e fornecer ofertas que estejam em linha com as preferências dos clientes.

Fique atento para mais informações sobre nossa colaboração com a Costa Coffee. Por enquanto, o convidamos para visitar nosso Website oficial.

