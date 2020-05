Como a pizza pode ser uma opção para dietas saudáveis e de baixo carboidratos?

SÃO PAULO, 25 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A pizza já é parte do cardápio de praticamente todos os brasileiros, isso é um fato. São Paulo, por exemplo, é a cidade que mais consome pizza no Brasil e a segunda colocada em todo o planeta. Tais dados foram divulgados em 2018 pela Associação de Pizzarias Unidas do Brasil; segundo a mesma pesquisa, o Brasil produz aproximadamente 1 milhão de pizzas por dia e o Estado de São Paulo é responsável por consumir pouco mais que metade desse total: 572 mil.

Com a busca de uma vida mais saudável, muitas pessoas estão repensando o consumo de produtos como as pizzas, tradicionalmente ricas em carboidratos e sódio. No entanto, o mercado entendeu essa necessidade e tem desenvolvido opções que atendem esse público exigente e preocupado com alimentação e bem-estar.

Um bom exemplo é a Pizza Estupenda, pioneira no setor de pizzas saudáveis, criada em 2015, com objetivo de oferecer um novo modo de saborear uma pizza, sem culpa. A pizzaria tem diversas opções e possui um cardápio com opções tradicionais, especiais, doces e veganas. Para mais, um dos grandes diferencias da Estupenda são as opções de massas: lowcarb de berinjela, lowcarb de abóbora, batata doce, mandioquinha, 100% integral e tradicional.

"Hoje as opções de massa lowcarb são as campeãs de venda. Temos atualmente duas opções nesse formato: lowcarb de berinjela (24 calorias e 3 gramas de carboidratos/ fatia) e a lowcarb de abóbora (53 calorias e 3 gramas de carboidratos/ fatia). Ainda temos diversas outras opções, a proposta é ter opções saudáveis para todos os tipos de gostos. Um dos nossos objetivos, enquanto marca, é mostrar que a pizza pode ser gostosa e ainda fazer bem para a saúde. Não se trata apenas de uma pizza para esportistas, atletas e pessoas do mundo fitness", destaca Bruno Cantelli, Sócio fundador.

A pizzaria funciona de terça a domingo, das 18h00 às 23h15 é possível pedir pelo Delivery Direto, clique AQUI.

Quem quiser acompanhar as novidades da pizza saudável que virou mania em São Paulo pode seguir a página no Instagram: @pizzaestupenda

A pizzaria fica na Av. Chibarás, 332 - Moema, São Paulo – SP

Telefone: 11 3938-4528

www.pizzaestupenda.com.br

