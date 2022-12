COMO A TECNOLOGIA TEM REVOLUCIONADO O MEIO DOS NEGÓCIOS

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com os avanços tecnológicos do terceiro milênio, empresas visam adaptar-se à velocidade do meio digital.

(Renan da Rocha Gomes Bastos)

A revolução tecnológica, ao olharmos para a História, se deu de forma extremamente rápida. Há menos de vinte anos ainda tínhamos muita dificuldade ao tentarmos fazer ligações de longa distância ou nos conectarmos à internet, que era discada, lenta e cobrada por minuto. A maioria das empresas ainda dependia muito dos correios, de fax e do telefone convencional. Hoje em dia, a maior parte dos contatos e transações comerciais são feitos diretamente de computadores ou até mesmo celulares.

Segundo especialistas em investimentos, como o empreendedor Renan da Rocha Gomes Bastos, isso gerou uma migração completa no que se refere a mentalidade dos investidores mais atualizados, pois o capital que antes era direcionado a ativos de empresas mais tradicionais, com os avanços do meio digital, passou a ser investido em companhias focadas em melhores e cada vez mais rápidas atuações virtuais.

Por conta disso, há muitas empresas de renome internacional que passaram a investir em realidade virtual e marketing voltado para o público que passa, quando pouco, cerca de dez a quinze horas por dia em linha (online). Conforme ressalta o empresário Renan da Rocha Gomes Bastos, tanto grandes corporações como microempreendedores que não buscaram adaptação ao meio, tiveram grandes perdas ou até mesmo chegaram a declarar falência. Segundo ele, tamanha é a velocidade e a frequência das negociações, que as vezes algo corriqueiro como uma queda de internet ou um sinal mais lento, quando se trata de compra e revenda de ativos em alta frequência, gera grandes déficits no PIB interno de uma empresa ou investidor individual.

Para ele, as criptomoedas, a realidade aumentada ou totalmente virtualizada e o crescimento do home-office são questões que demandam extrema atenção dos interessados em atuar no meio. Algo que começou com a industrialização da Revolução Francesa tornou-se, com a criação da internet e em um curto período de tempo, uma pauta necessária em qualquer transação e também um dos pontos principais a ser avaliado na hora de concluir um investimento. Checar o quão adaptada uma empresa está ao meio digital e quão rápido ela pode resolver situações virtuais pode ser uma questão chave na hora de investir.

