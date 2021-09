Como cuidar da pele muito oleosa e acneica: dermatologista dá dicas para conter a oleosidade e a acne facial

Segundo a Dra. Roberta Rubem Mauro (CRM-SP 149880) "O ácido salicílico é um beta-hidroxiácido que tem muitas propriedades benéficas na pele, ele possui ação queratolítica, que deixa a pele mais fina, diminuindo assim a invasão de bactérias e fungos".

Ainda de acordo com a dermatologista, este ácido é um dos mais usados no combate à acne, pois ele ajuda a diminuir a produção de sebo e tem ação anti-inflamatória, ajudando a deixar a acne longe¹.

Dermotivin® possui a linha Salix que contém ácido salicílico. Os sabonetes faciais dessa linha proporcionam ação secativa, auxiliando na desobstrução profunda dos poros e na redução da hiperqueratinização da pele e tem ação antisséptica e bactericida, eliminando 99,9% das bactérias*. A linha promove suave esfoliação, auxilia na renovação celular e melhora a aparência da pele.

"É muito importante, para quem tem a pele com as características já citadas, realizar a limpeza facial com produtos que contenham ácido salicílico, pois o uso contínuo pode ajudar no controle da oleosidade e na regularização do efeito brilhoso da pele, além de combater a acne e evitar as lesões causadas por estas inflamações na pele", finaliza Dra. Roberta.

A linha Dermotivin® Salix pode ser encontrada na versão barra, líquida ou espuma, atendendo assim, a preferência de cada consumidor.

O Sabonete em Barra tem 90g e, além de ser composto por ácido salicílico, também contém enxofre em sua composição, proporcionando uma ação antisséptica e bactericida.

Existem três tamanhos distintos para o Sabonete Líquido: a versão com 70mL, a versão com 120mL, e a versão com 300mL, todos contém ingredientes que ajudam a manter a hidratação da pele.

O Sabonete Espuma tem 130mL contém alantoína em sua composição, proporcionando uma sensação de maciez e suavidade na pele. Esta versão em espuma tem uma textura cremosa e macia, boa espalhabilidade e rende aproximadamente 180 aplicações**. É o sabonete mais vendido no Brasil².

Por fim, a profissional recomenda procurar um dermatologista para analisar cada caso e indicar o melhor tratamento.

