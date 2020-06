Como cuidar da pele oleosa: dermatologista ensina truque para conter a oleosidade da pele

SÃO PAULO, 4 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Quem tem a pele oleosa enfrenta o desafio que é controlar o aspecto brilhoso durante o dia. Não é incomum que as pessoas com tal característica de pele tenham problemas com a alta produção de acne no rosto, pescoço, costas e outras partes do corpo.

Segundo a dermatologista Flávia Ravelli, o passo a passo de uma rotina de skincare deve conter limpeza, tonificação, hidratação e proteção solar. "São os produtos corretos que ajudam a equilibrar a oleosidade da pele. Porém, sabemos que o passo fundamental desse processo é a adequada higienização da pele."

A culpa dessa oleosidade é a produção em excesso de sebo nas glândulas. Na medida certa, ele garante uma pele saudável e hidratada, mas em grande quantidade faz parte do processo de formação de pontos de inflamação e pus – as temidas espinhas. É por isso que a higienização é tão importante no skincare. "Ela tem como objetivo retirar impurezas da pele, desobstruir os poros e folículos e diminuir a oleosidade. Tudo para que a pele desempenhe todas as suas funções", explica a dermatologista.

Os produtos de higienizadores Dermotivin®, da Galderma, foram formulados com essa missão. A linha Original é dedicada a peles mistas ou oleosas e tem ação higienizadora sem ressecar a pele. A linha Control dedica-se para peles muito oleosas, elimina o excesso de brilho e limpa a cutis, dando sensação de frescor proporcionada pelos ingredientes adstringentes da sua fórmula. Já a linha Salix é ideal para peles muito oleosas ou acneicas e possui ácido salicílico, que tem ação secativa e de desobstrução dos poros.

"Não basta apenas lavar o rosto com água. A higiene feita desta forma não é suficiente para remover restos de células mortas, microrganismos e a poluição que se acumula na pele. Ainda, a higienização não é igual para todas as pessoas, varia de caso a caso. O segredo é investir na rotina de cuidados da pele, de forma constante", comenta Ravelli. Para aqueles que possuem pele oleosa e acneica, deve-se dar atenção especial às regiões que tem maior secreção de sebo.

Sobre a Galderma

Maior empresa global independente de dermatologia do mundo, está presente em mais de 100 países, com um extenso portfólio de soluções dermatológicas para atender as necessidades de saúde da pele ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de produtos clinicamente comprovadas para a pele. Mais informações em www.galderma.com.

FONTE Galderma

Related Links

http://www.galderma.com



SOURCE Galderma