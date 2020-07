Como cuidar da pele seca e irritada no inverno

SÃO PAULO, 30 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Aquele friozinho gostoso de inverno, que dá para aproveitar debaixo das cobertas, é também um fator que deixa a pele mais seca e irritada. Durante a estação, por causa das temperaturas mais baixas, ventos frios e clima seco, nosso corpo perde sua umidade natural, deixando a barreira cutânea protetora fragilizada. A pele ressecada e com marcas de irritação é um problema agravado nos meses mais gelados, mas isso é algo que pode ser contornável.

Evitar banhos longos e quentes, aumentar a ingestão de líquidos e não usar buchas e esfoliantes em excesso são alguns conselhos para o inverno. "Também podemos investir em um bom hidratante corporal, com as indicações propícias para cada tipo de pele", explica a médica Dra. Daniela Pimentel (CRM 112165 SP), integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia. "Além de deixar a pele com aparência opaca e sensibilizada, o ressecamento contribui para o surgimento de vermelhidões e coceiras e para o envelhecimento precoce."

A hidratação depende das características de cada indivíduo, afirma a médica dermatologista. "É fundamental analisar caso a caso e dedicar cuidados específicos para cada região do nosso corpo", indica a Dra. Daniela. O produto recomendado por um profissional especializado deve conter substâncias calmantes e hidratantes na sua composição, com o objetivo de repor a água perdida pela derme.

Veja o hidratante Cetaphil® ideal para cada tipo de pele e como eles podem te ajudar nos cuidados durante o inverno:

Cetaphil® Pro AD Control Loção Hidratante: indicado para rosto e corpo de pele muito seca e irritada, atua de forma completa na restauração das barreiras microbiológica, física e química da pele atópica.

indicado para rosto e corpo de pele muito seca e irritada, atua de forma completa na restauração das barreiras microbiológica, física e química da pele atópica. Cetaphil® Loção Hidratante: para pele normal a seca, tem rápida absorção e deve ser aplicada após o banho e sempre que necessário.

para pele normal a seca, tem rápida absorção e deve ser aplicada após o banho e sempre que necessário. Cetaphil® Advanced Loção Hidratante: para pele seca e sensível, hidrata e recupera a barreira cutânea de forma rápida e pode ser aplicada diariamente, quantas vezes forem necessárias.

para pele seca e sensível, hidrata e recupera a barreira cutânea de forma rápida e pode ser aplicada diariamente, quantas vezes forem necessárias. Cetaphil® Creme Hidratante: para pele extremamente seca e sensível, é ideal para áreas ressecadas e deve ser aplicado após o banho e sempre que necessário.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

