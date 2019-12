Como deixar o celular mais rápido usando Android Cleaner - Dicas do Portal Celular Online

CURITIBA, Brasil, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Seu smartphone está ficando cada vez mais lento e está achando que precisa trocar de aparelho? O celular anda travando muito e os aplicativos demoram para abrir ou responder aos comandos? Isso pode acontecer por diversos motivos, mas o mais comum é o uso incorreto do aparelho ou falta de manutenção nas configurações de uso do próprio sistema e dos aplicativos.

E se você já está preocupado por imaginar ter que comprar outro aparelho celular, o portal Celular Online traz uma ótima notícia para você. Hoje em dia, já existem diversos aplicativos confiáveis que podem te ajudar a fazer todas as ações necessárias para otimizar o uso do seu aparelho e deixar seu celular muito mais rápido e eficiente, tornando-o funcional novamente.

Esses aplicativos são conhecidos como apps Android Cleaner!

Você sabe o que é um app Android Cleaner?

Um app Android Clenaer tem como função base, fazer uma limpeza no seu smartphone Android. Eles podem fazer isso de diversas formas, limpando dados armazenados por aplicativos, removendo arquivos de aplicativos que já foram desinstalados no seu dispositivo, removendo arquivos duplicados, limpando cache de aplicativos não utilizados, interrompendo uso de aplicativos em segundo plano, entre uma série de outras funcionalidades que visam melhorar o desempenho do seu dispositivo.

Onde encontrar os apps Android Cleaner?

A maioria dos aplicativos Android Cleaner você pode encontrar diretamente na Google Play. Há uma variedade enorme desses aplicativos e você precisa selecionar bem qual deles você pretende instalar no seu dispositivo. Por isso, é fundamental ver o que cada um deles faz e ver as avaliações dos usuários, que geralmente serve como um indicativo da funcionalidade do serviço.

Logo abaixo, iremos listar 3 aplicativos Android Cleaner, altamente confiáveis e que podem te ajudar a ter muito mais performance no seu dispositivo.

1 - Files by Google

O Files do Google é um dos melhores aplicativos para quem deseja deixar o celular mais rápido e funcional. O aplicativo é uma mão na roda para quem deseja fazer uma limpeza segura do aparelho, removendo arquivos antigos, transferindo arquivos para o cartão de memória, removendo arquivos temporários ou maliciosos, dentre outros recursos.

Não é preciso dizer que o aplicativo da Google é número 1 em qualidade e segurança e é capaz de deixar o uso do dispositivo muito mais leve e fluido.

Para instalar: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files&hl=en_US

2 - Clean Master

Além de recursos de liberação de espaço, o Clean Master ainda conta com antivírus que ajudam a manter o telefone limpo e livre de arquivos que possam comprometer o bom funcionamento do seu aparelho. Além disso, ele possui uma função de boost de velocidade, que libera memória RAM e aumenta a velocidade do celular rapidamente. E ainda ajuda a fazer uma boa gestão de uso da bateria.

Para instalar: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.mguard&hl=en_US

3 - Nox Cleaner

O Nox Cleaner tem uma série de funcionalidades bem interessantes para melhorar a velocidade do celular. Esse app Android Cleaner bate de frente com outros top de linha e possui recursos avançados como limpeza de dados de lixo eletrônico, limpador de anúncios, bloqueador de notificações, além também possui um bom antivírus e acelerador de memória. Vale a pena conferir.

Para instalar: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noxgroup.app.cleaner&hl=en_US

Esses são apenas alguns dos apps mais comuns de Android Cleaner para quem deseja deixar o celular mais rápido com toda segurança e desempenho possíveis. Mas, lembre-se que você também pode fazer suas próprias melhorias para tentar deixar seu smartphone mais rápido. Segue algumas sugestões de ações que você pode fazer para deixar seu smartphone mais rápido:

Apague fotos antigas;

Exclua conversas antigas nos aplicativos de troca de mensagens;

Apague vídeos que já assistiu;

Desinstale aplicativos que não usa;

Limpe o cache dos aplicativos (Configurações>Aplicações>Selecione o aplicativo>Armazenamento>Limpar cache);

Dê um reset no sistema Android.

Esperamos que este artigo tenha ajudado. Para conferir dicas funcionais e práticas como esta, acesse o site https://www.celularonline.org . Nele você encontra, também, novidades e lançamentos sobre o mundo dos smartphones e aplicativos.

