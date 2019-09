Como Fazer Currículo para Vagas de Jovem Aprendiz - Dicas do site Vaga Work

CURITIBA, Brasil, 3 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Hoje em dia existem muitos jovens em busca de uma oportunidade profissional. Também existem muitas empresas que estão em busca de profissionais adequados para algumas funções. O currículo profissional de um candidato jovem aprendiz é bem diferente do currículo tradicional. Já que a avaliação é totalmente diferente. Um jovem aprendiz vai receber a oportunidade de ter sua primeira experiência profissional (ou uma das primeiras) e a empresa preza pelas suas características de postura e não profissional.

Para fazer parte do programa jovem aprendiz é necessário ter de 14 a 24 anos e estar estudando ou ter se formado recentemente. Esses jovens devem ser direcionados a empresas que oferecem vagas para esse perfil. Elas são responsáveis por oferecer toda estrutura ideal e em troca receber do candidato todo empenho para desenvolver sua função de forma ideal.

Entenda agora como deve ser o currículo profissional de um candidato jovem aprendiz.

Tenha cuidado ao fazer o currículo profissional

Alguns candidatos do jovem aprendiz cometem um grande erro, que é colocar milhares de informações em seu currículo profissional e elas não serem verídicas. As empresas até entendem isso como um desespero para conseguir a sua primeira oportunidade profissional, mas ela não vê com bons olhos. Não cometa o erro de inventar informações pessoais para ocupar o espaço do currículo profissional.

Tenha muito cuidado com a ortografia usada no currículo profissional

Uma das coisas mais avaliadas em um currículo profissional de um jovem aprendiz é a ortografia. Ela é a forma da empresa analisar inclusive o desempenho do candidato na escola, principalmente em relação à língua portuguesa. Um currículo com erros ortográficos não será visto com bons olhos e não adianta nem usar desculpas esfarrapadas como "Não foi eu escrevi ou Estava com pressa e por isso ficou assim". O ideal é ter cuidado redobrado em relação a isso.

Inclua os cursos de qualificação no currículo

Outra informação bem importante sobre o currículo profissional de um jovem aprendiz são os cursos de qualificação que ele fez. Essa é a melhor base de conhecimento para o setor ao qual o mesmo vai trabalhar. Hoje em dia muitos jovens fazem muitos cursos e eles ajudam no melhor desempenho do cargo. O ideal é colocar todos os cursos feitos com data de início e finalização.

Seja objetivo na hora de expressar suas ideias

No currículo existe a opção para falar um pouco mais sobre o candidato. Aproveite esse espaço e fale um pouco mais de você e de suas principais ideias. Conte os principais desejos para a área profissional e o quanto é importante a oportunidade de conseguir um emprego nessa fase de sua vida. É importante também falar do caminho que se deseja traçar e o que pretende fazer para melhorar cada dia mais.

Fale das suas habilidades

Outro ponto importante sobre o currículo profissional de um jovem aprendiz são suas habilidades. Toda empresa gosta de analisar as habilidades citadas dentro do currículo. O ideal é que elas sejam reais. Então, é importante que o candidato tenha muito foco, determinação, vontade de aprender, disciplina, seja pontual e goste de trabalhar.

Dicas para conseguir uma vaga de jovem aprendiz

É grande o número de jovens em busca de uma vaga de jovem aprendiz. Apesar de ter muitas empresas oferecendo esse tipo de vaga, a disputa por um espaço nesse setor é bem difícil. Um dos critérios mais importantes para as empresas são as notas do candidato. Mas, existem outras dicas importantes para isso também, entre elas estão:

Chegar no horário marcado;

Saber desenvolver uma conversa;

Ficar tranquilo na entrevista pessoal.

Essas são as principais informações para ter um currículo de jovem aprendiz chamativo!

