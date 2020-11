Como ganhar dinheiro com a recuperação de créditos tributários?

SÃO PAULO, 16 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A complexa carga tributária e as frequentes mudanças nas leis complicam cada vez mais a vida dos empresários. É possível verificar que grande parcela de impostos são pagos indevidamente por desconhecimento das empresas e falta de orientação.

De acordo com o levantamento do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) 95% das empresas pagam tributos indevidamente. A maneira que o contribuinte interpreta a legislação, grande parte das empresas deixam de utilizar créditos permitidos por lei.

Existem vários tributos que geram o direito de crédito tributário para as empresas, o que pode ser usado para reduzir as despesas tributárias e melhorar a gestão financeira da empresa. "É direito do contribuinte aproveitar-se de créditos que, por algum motivo, tenha deixado de utilizar. A forma legal de fazer isso é solicitar a recuperação desses impostos pagos a mais e indevidamente", observa o especialista e apresentador do Café Tributário Anderson Souza.

Em tempos de incertezas com a pandemia, ter as contas em ordem e, principalmente, ter uma estratégia financeira desenhada são as melhores formas de fazer com que uma empresa prospere. Em meio a esse cenário, o profissional de Recuperação Tributária ganha destaque. Isso porque, apenas ele é capaz de orientar um empresário sobre oportunidades que foram postas de lado, além de desenvolver um Planejamento Tributário que diminui a carga fiscal de um negócio.

A realidade mostra que todas as empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, necessitam de uma assessoria para entender se estão, ou não, usufruindo de todos os seus direitos legais. Felizmente, a Recuperação Tributária abre esse leque de possibilidades e atua diretamente nessa frente dentro das organizações. "A recuperação de créditos tributários é uma necessidade grande das empresas no Brasil, mas poucos contadores sabem como explorar corretamente", ressalta Anderson.

Trabalhar nessa área demanda não apenas conhecimento da legislação, mas sim um mindset voltado exclusivamente para a visão e perspectiva de novas oportunidades. Anderson, adverte que a falta de ajuda especializada e pessoal desqualificado são alguns dos motivos que essas empresas têm para não trazer dinheiro efetivamente para o seu caixa.

O Fisco não faz o ressarcimento das empresas sem que seja feita uma solicitação, e é justamente neste ponto que entra o papel do profissional contábil que tem todas as condições de interpretar e analisar a complexidade tributária de uma empresa, identificando as possibilidades de recuperação de crédito de diversos tributos – como PIS, COFINS, ICMS, entre outros.

O especialista Anderson Souza, criou um produto focado com a metodologia que já recuperou mais de 200 milhões de créditos tributários e o colocou no radar do mercado nacional de Recuperação Tributária.

De acordo com o especialista, "nesse momento de pandemia, empreender é um enorme exercício de transformação e resiliência, o objetivo é mostrar os modelos de recuperação e como aproveitá-los de maneira eficiente, para aumentar a renda ou faturamento com um novo serviço".

Nos últimos anos, o que se vê é uma ascensão dos profissionais contábeis no mercado devido às pressões por transparência nas informações econômico-financeiras divulgadas e o aumento das fiscalizações por parte dos órgãos governamentais. O profissional da área tributária será remunerado de acordo com a experiência que possui.

Por fim, destaca-se que o interesse pela área tributária e a paixão pelo trabalho podem conduzir o profissional naturalmente ao sucesso.

Se você tiver talento para análise e resolução de problemas, além de capacidade de construir boas relações de trabalho com base na confiança, já está no caminho certo.

Sobre Anderson Souza

Anderson Souza, empresário, sócio-fundador das empresas Equilíbrio Contábil e Arte Fiscal Consultoria Tributária, criador do canal 'Café Tributário', professor do BSSP Centro Educacional, do curso de MBA Consultoria & Empreendedorismo Contábil e já formou milhares de alunos nos cursos de recuperação tributária na prática.

Com mais de 15 anos de experiência na área tributária, iniciou sua carreira na área jurídica em um escritório renomado em São Paulo realizando operações de recuperação de créditos tributários.

