Como Manter o Rendimento nos Estudos para Concursos Públicos, segundo o Portal Edital Concurso

CURITIBA, Brasil, 3 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Manter a concentração nos estudos para concurso público não é uma tarefa fácil. É necessário ter foco, saber o que quer, abdicar e permanecer firme em um propósito. O portal Edital Concurso traz as melhores dicas para manter a concentração nos estudos e aumentar o seu rendimento. Vamos lá?

Tenha um planejamento

Não adianta estudar para um concurso público e não ter um planejamento. É imprescindível organizar a sua rotina, definir a sua carga horária de estudo diário e organizar as disciplinas. O primeiro passo para ter foco é fazer um bom planejamento, principalmente, se você trabalha e estuda.

Por isso, defina:

Seu horário de estudo diário

Horário de trabalho

Horário de acordar / dormir / lanches

Desta forma, organize o seu cotidiano em função do estudo. Uma boa ideia é fazer uma planilha. Em uma coluna escreva o horário e na outra os dias da semana. Depois, deixe o seu planejamento em um local visível. Isso vai ajudar você a manter o foco.

Distribua as disciplinas de acordo a carga horária diária de estudo que você possui. Faça um cronograma bem detalhado e coloque a sua forma de estudo: livro, PDF, aula, entre outros. Por meio do planejamento, você vai conseguir saber o seu rendimento em cada conteúdo, os itens que precisa melhorar, ou seja, conhecer os seus pontos fortes e fracos, para saná-los.

Escolha um local adequado para estudar

O ambiente influencia a sua concentração, sabia? Desta forma, escolha um local em que se sinta tranquilo para ler o conteúdo. Alguns estudantes gostam de ir para biblioteca, enquanto outros preferem aprender o conteúdo em casa.

Na biblioteca o ambiente é propício para a concentração, mas pode ter perca de tempo com deslocamento. Em casa, as distrações são maiores como, por exemplo, televisão, computador, entre outros.

Independente do ambiente que escolher, é fundamental que você tenha foco e concentre-se ao máximo que puder. Neste contexto, desligue o celular, não perca tempo com redes sociais e mantenha a concentração no que está fazendo. Isso fará a diferença para você aprender e memorizar o conteúdo.

Estudo: descanse nas pausas

No seu horário de estudo, defina os intervalos. Por exemplo, você pode estudar 50 minutos e descansar 10, ou estudar 1 hora e descansar 15. Qual o seu tempo ideal? Durante os seus estudos, dê pausas e aproveite para descansar e renovar as energias.

Porém, durante o intervalo realmente descanse e desconecte-se dos estudos. Aproveite para beber um café, dá uma caminhada e relaxar. Você vai voltar mais focado e a sua concentração será ainda melhor.

Intercale os conteúdos

Uma das melhores formas para manter a concentração nos estudos, é intercalar as disciplinas. Neste sentido, estude, por exemplo, matemática e português, ou constitucional e raciocínio lógico. A recomendação é mesclar as disciplinas.

Desta maneira, você vai conseguir ter um rendimento melhor. Além disso, busque maneiras diferentes de estudar. Por exemplo, não fique apenas lendo o conteúdo, ou seja, faça resumos, resolva questões e busque ser sempre estratégico, a fim de conquistar resultados.

Em alguns momentos, é normal a concentração diminuir. Se você sentir que está cansado, descanse e relaxe. Se achar melhor, recomece no outro dia. Siga o seu ritmo e não fique se comparando com outras pessoas.

Se você está iniciando nos estudos, é normal ter dificuldade para se concentrar. Comece aos poucos e vá aumentando: por exemplo, estude uma hora em um dia, e no outro aumente mais uma.

Com o tempo, estudar se tornará hábito e você terá facilidade. Mas, lembre-se de que estudar para concurso público é uma decisão séria, pois envolve dedicação, abdicação e ação. Está preparado? Mantenha o foco no seu objetivo.

