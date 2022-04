Como melhorar a agilidade nos canteiros de obra

100% digital, a plataforma Agilean proporciona 10% de ganho em velocidade de produção e 15% em produtividade

SÃO PAULO, 29 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- As soluções das construtechs são responsáveis pela transformação da construção civil, conhecida por ser um dos setores mais conservadores na adoção de novas tecnologias. Comunicação eficiente, gestão ágil, redução de custos e sustentabilidade estão entre as vantagens oferecidas.

Na entrevista a seguir, André Quinderé, CEO da Agilean, conta como a scale up (startup em momento acelerado de crescimento e com potencial de escala) contribui para essa evolução no segmento, ao oferecer uma gestão com excelência, alta produtividade e digitalização dos processos e como isso reflete na prática nos canteiros

A construção civil tem se mostrado mais aberta às novas tecnologias?

Com certeza. Embora seja conhecida como tradicional e pouco inovadora, o crescimento no número de construtechs no mercado demonstra uma clara mudança nesse cenário.

O que mantinha a construção civil no passado era a combinação entre o dinamismo da indústria, as incertezas e os imprevistos com uma gestão estática, sem conexão entre estratégia, tático e operacional, o que dificultava a alavanca de produtividade e de eficiência. Para mudar esse cenário é necessário fazer com que os canteiros operem no modo ágil, onde qualquer movimento ou mudança no plano de ação seja comunicado em tempo real e os profissionais consigam enxergar os impactos de ponta a ponta.

Soluções como as da Agilean chegam para revolucionar a indústria da construção civil, ao digitalizar o maior número possível de canteiros em todas as regiões. Fazemos com que construtoras, incorporadoras e empreiteiras se transformem em verdadeiros centros de excelência em gestão e produtividade.

O que é a Agilean?

Com mais de 6 milhões de metros quadrados digitalizados em todo o país, a Agilean promove uma gestão com excelência, alta produtividade e digitalização dos processos na construção civil. Por meio de uma plataforma acessível e intuitiva, todas as informações estão disponíveis em tempo real, levando agilidade para a realização de diversas obras simultaneamente. A Agilean é a única plataforma do Brasil a integrar BIM e Lean Construction.

Qual é a vantagem de integrar BIM e Lean Construction?

A metodologia Lean propõe melhorar os resultados de negócios, otimizando processos e evitando desperdícios. Sua integração com o BIM permite aos usuários terem uma visão ampla e precisa de todas as etapas da obra. Com a ferramenta da Agilean é possível ter em um só local orçamentos, controle de qualidade, análise de valor agregado, gastos e informações em tempo real sobre a execução. Essa combinação dos dados permite fazer uma análise completa do cenário, direcionar os recursos para o que realmente importa, além de elaborar os planejamentos de forma mais assertiva.

O que muda em uma obra com a utilização da Agilean?

A Agilean possibilita uma gestão dinâmica que se adequa a realidade da operação nos canteiros, informando os desvios e traçando para os gestores planos de ação para o aumento da rentabilidade das obras, tudo isso com informações em tempo real, por meio de painéis interativos e pelo chatbot.

Além dos indicadores da própria construção, os usuários têm acesso a um ranking automático com o comparativo e a média de todas as obras que utilizam a plataforma, facilitando uma visão macro e a adequação de estratégias quando necessário.

Com duas vezes mais aderência entre planejamento e execução, os benefícios também incluem 10% de ganho em velocidade de produção, 15% em produtividade, 5% de redução nos custos das obras, além de nenhum papel em todo o processo, já que tudo funciona de forma 100% digital.

Quais são os benefícios práticos de promover uma gestão ágil?

Uma gestão ágil permite aos profissionais automatizarem as tarefas burocráticas e se dedicarem mais ao que é estratégico. Liberamos as pessoas do operacional e trazemos para o campo das ideias. O tempo economizado pode ser utilizado para pensarem em melhorias e utilizarem a criatividade para desenvolver cada vez mais projetos inovadores. É isso o que falta em nosso setor.

Sobre a Agilean

https://agilean.com.br/

Plataforma de gestão para obras, a Agilean é a única do Brasil a fazer a integração entre BIM e Lean Construction. Com mais de 6 milhões de metros quadrados digitalizados em todo o país, promove uma gestão com excelência, alta produtividade e digitalização dos processos na construção civil. Trazendo ganhos expressivos como reduções de até 10% do custo de produção das obras.

Por meio de uma plataforma acessível e intuitiva, todas as informações relacionadas ao planejamento e controle das obras estão disponíveis em tempo real, levando agilidade e assertividade para a tomada de decisão dos gestores de construtoras e incorporadoras.

A Agilean permite uma digitalização de ponta a ponta do dia a dia das obras, indo desde o planejamento até o recebimento das atividades no canteiro. Além de viabilizar grandes otimizações no prazo, custo e qualidade das obras, a tecnologia da plataforma reduz em até 60% o tempo gasto com atividades operacionais necessárias para a gestão das construtoras e incorporadoras.

