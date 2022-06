Como o ViaBTC, um pool fundado há seis anos, continua ocupando o primeiro lugar em hashrates a nível mundial

Entre os muitos pools que surgiram, o ViaBTC Pool deixou mineradores com uma profunda impressão. Em 2021, alguns países quebraram a mineração de BTC e, como resultado, muitos pools saíram do mercado. No entanto, as políticas rigorosas não prejudicaram o hashrate de BTC do ViaBTC. Em vez disso, foi classificada em 1º lugar por um tempo graças ao modelo de negócios distribuído globalmente e ao reconhecimento de mineradores globais.

Como um pool fundado em 2016, a ViaBTC conseguiu sobreviver e registrar os hashrates líderes mundiais graças aos seguintes fatores:

I. Uma equipe forte

Para criar um ambiente de mineração estável, a equipe do ViaBTC implementou nós em todo o mundo para combinar mineradores com o nó mais próximo, o que minimiza os atrasos e torna a rede de mineração mais estável. Até o momento, a ViaBTC continua sendo o pool com a menor taxa orfã de todo o setor, o que mostra a força de sua equipe.

No ViaBTC, mais de 60% da equipe são membros das equipes de produtos e P&D, cujos membros principais são desenvolvedores experientes de empresas de renome mundial com base na Internet. Liderada pelo fundador do ViaBTC, Haipo Yang, a equipe continuou a atualizar e melhorar o pool. Como ela mantém o pool seguro e estável, a equipe de P&D introduziu produtos e recursos mais versáteis e construiu um conjunto completo de ferramentas de correspondência.

II. Inovação

Para resolver as falhas existentes no setor de mineração, o ViaBTC Pool implementou vários produtos inovadores. Por exemplo, o PPS+ inventado pelo pool, que foi o primeiro método de pagamento desse tipo no setor, e criou o acelerador de transações, também um produto único. Além disso, também é o primeiro pool a apoiar a "Convert Now". Esses produtos não só melhoraram a receita de mineração, mas também resolveram o problema das transações congestionadas em condições extremas de mercado. Enquanto isso, o salário por hora da receita de mineração evita efetivamente os riscos decorrentes das flutuações de preços.

III. Um ecossistema de blockchain bem estabelecido

A ViaBTC vem tentando construir um ecossistema de blockchain abrangente que integre produtos, ferramentas e investimentos. Além do ViaBTC Pool, o grupo agora também conta com outros quatro segmentos principais de negócios, incluindo CoinEx Exchange, ViaWallet, CoinEx Smart Chain (CSC) e ViaBTC Capital, o que o torna uma das empresas de blockchain mais bem estabelecidas do mercado.

Contando com seu forte ecossistema, o ViaBTC simplificou o processo moroso que vai da mineração de criptomoedas à transação e circulação. Ao retirar criptomoedas do ViaBTC Pool para a CoinEx Exchange, os mineradores não precisam pagar taxas, e as retiradas chegam em tempo real. Além disso, o Staking, um serviço integrado da ViaWallet, oferece aos mineradores todos os tipos de formas diferentes de preservar o valor de seus ativos em um mercado de ursos estendidos.

Graças a essas vantagens, a ViaBTC Pool tem sido capaz de se destacar de seus concorrentes em meio à intensa competição como uma das pools mais populares entre os mineradores.

FONTE ViaBTC

