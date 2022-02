Como pagar um preço justo na hora de contratar uma desentupidora em SP

SAO PAULO, 2 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Entupimentos em residências são problemas relativamente comuns de ocorrer e quando acontecem, geram muitos contratempos, odores desagradáveis e podem ser nocivos à saúde e bem-estar da família.

Para acabar com o problema é preciso contratar uma desentupidora, porém, nem sempre é fácil, já que qualidade, vantagens e principalmente valores acessíveis são encontrados em uma única empresa.

Alfredo Castro, CEO da Desentupidora No Bairro que atua em São Paulo , afirma que nos últimos anos, houve aumentos no setor e salienta que é preciso atenção dos clientes para não errar na contratação " Segundo pesquisas, o preço entre desentupidoras pode variar em até 600% dependendo da região".

Para não errar na escolha de uma desentupidora séria, confira as dicas para pagar um preço justo na contratação de uma desentupidora em SP e ainda ter um serviço de qualidade a longo prazo.

Busque todas as informações sobre a empresa como sua veracidade e idoneidade

Ao buscar uma desentupidora na internet, é preciso se informar se a empresa realmente existe, se possui endereço fixo e outros de filiais e claro, se é próximo de você.

Além disso, analise o CNPJ se é real e ativo e se a empresa tem algum tipo de reclamação ou problemas com clientes na praça. Estes detalhes podem ser um pouco demorados para obter, mas vale a pena para não contratar uma empresa de fachada.

Alfredo Castro explica a importância de estar atento a estes detalhes: "sempre valorize a experiência e os comentários positivos antes de fazer qualquer contratação. A Desentupidora no Bairro, por exemplo, possui endereço em SP e com mais de 15 anos de mercado. São mais de 2.000 clientes satisfeitos com os serviços oferecidos".

Melhor atendimento, proximidade e rapidez no processo

Como foi citado no tópico anterior, opte por uma desentupidora que não tenha nenhuma ou muitas reclamações, escolhendo uma empresa com um atendimento de qualidade e humano, que respeite o cliente do início ao fim do serviço.

Opte, também, por uma empresa mais próxima de você, que além de mais econômica, chegará com mais rapidez para executar o serviço. A rapidez em problemas de entupimento, é fundamental para garantir o sucesso do serviço.

Opte sempre por uma desentupidora que revele o preço de antecipadamente

Sempre opte por desentupidoras que tenham preços de desentupimentos visíveis e com contatos para atendimento facilitado e imediato. Isso facilitará para o cliente o acesso até a empresa e agilizará todo o processo até a solução do problema.

Muitas desentupidoras não expõem seus valores, deixando os clientes confusos e sem um norte de como funciona o serviço e o orçamento para seu problema residencial. "As desentupidoras deveriam colocar o preço de cada serviço ou pelo menos os principais para o cliente fazer uma média do que é cobrado em sua região e optar pela mais acessível e capacitada." Afirma Alfredo.

Tenha uma planta hidráulica e agilize o desentupimento

É sabido que muitas residências, principalmente as mais antigas, não possuem planta hidráulica, mas as mais novas com até 20 ou 25 anos de construção devem ter e esse ponto pode auxiliar e muito na hora de uma obstrução no encanamento.

Com a planta hidráulica, o técnico da desentupidora conseguirá identificar por onde passam os canos, onde estão as caixas de esgoto entre outras tubulações como o de água pluvial e de abastecimento da residência.

Equipamentos tecnológicos e profissionais qualificados

Hoje, as desentupidoras são empresas que zelam pela qualidade e tecnologia, com equipamentos que além de modernos, conseguem detectar com mais agilidade e precisão a localização de obstruções.

Os aparelhos para desentupimento, como Roto Rooter e hidrojateamento, além de destruir as obstruções mais sólidas, ainda mantém as tubulações intactas e resolve o problema de entupimento com mais rapidez.

Alfredo Castro explica que na Desentupidora no Bairro, o uso destes aparelhos é comum, além dos profissionais capacitados: "Usamos muitos equipamentos com tecnologia, como, por exemplo, o aparelho geofone utilizado para localização de vazamentos de água . Além disso, para executar os serviços e dominar o maquinário, temos técnicos experientes que dão ao cliente a explicação das etapas do processo e a certeza da solução segura." tudo isso pode ser contratado através do site https://desentupidoranobairro.com/

Preço baixo e garantia

Além do preço baixo e acessível, a forma de pagamento tem que ser facilitada, com nota fiscal, laudo das tubulações e contrato que dá ao cliente mais segurança e tranquilidade de um serviço profissional.

A garantia é outro ponto que o cliente não deve abrir mão em hipótese alguma, já que é este documento que atesta que a empresa deverá oferecer manutenção sem custo, caso haja novas obstruções dentro do tempo determinado de garantia. Muito mais tranquilidade ao cliente.

Contato: Alfredo Castro, Telefone: 11957114520, [email protected]

FONTE Desentupidora no Bairro

SOURCE Desentupidora no Bairro