Como parte da iniciativa global para promover a paz, o Comitê Superior da Fraternidade Humana apresenta o projeto da Casa da Família Abraâmica

Após a reunião inaugural do Comitê Superior no Vaticano, no início deste mês, o encontro em Nova York foi a segunda vez que o Comitê Superior seu reuniu em duas semanas, marcando o começo de uma jornada corajosa e colaborativa para explorar como as pessoas de boa vontade, de todas as crenças, podem criar um entendimento mútuo e a paz mundial.

Um dos primeiros projetos do Comitê Superior será ajudar a dirigir a Casa da Família Abraâmica, que será localizada na Ilha de Saadiyat, em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. Em uma reflexão do Documento sobre a Fraternidade Humana, uma igreja, uma mesquita e uma sinagoga irão compartilhar um espaço coletivo, pela primeira vez, servindo como uma comunidade para o diálogo e o intercâmbio inter-religioso e para promover os valores da coexistência pacífica e da aceitação entre crenças, nacionalidades e culturas diferentes.

O projeto da Casa da Família Abraâmica, do premiado e mundialmente reconhecido arquiteto Sir David Adjaye OBE, foi apresentado no evento de Nova York.

Refletindo sobre essa iniciativa histórica, o presidente eleito do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso e membro do Comitê Superior, Sua Eminência Miguel Ángel Ayuso Guixot, disse: "Esse empreendimento representa um momento profundamente comovente para a humanidade. Apesar de o mal, o ódio e a divisão estarem tristemente no noticiário, há um mar oculto de bondade que está crescendo e nos leva a ter esperança no diálogo, conhecimento recíproco e na possibilidade de construir, junto com os seguidores de outras religiões e todos os homens e mulheres de boa vontade, um mundo de fraternidade e paz. Eu gostaria de agradecer aos Emirados Árabes Unidos pelo compromisso concreto que assumiu em favor da fraternidade humana".

O membro do Comitê Superior, juiz Mohamed Mahmoud Abdel Salam, ex-conselheiro do Grão Imame de al-Azhar, Sua Eminência o Xeique Ahmed el-Tayeb, declarou na ocasião: "A formação do Comitê aconteceu em um momento importante, requerendo a todos os amantes da paz que se unam e juntem esforços para disseminar a coexistência, a irmandade e a tolerância em todo o mundo. Estou comovido por essa energia e determinação de disseminar os princípios do Documento sobre a Fraternidade Humana, para conquistar a segurança, a coexistência e a paz para todos. Fiquei maravilhado com as preocupações mútuas com a humanidade que Sua Santidade o Papa Francisco da Igreja Católica e o Grão Imame de al-Azhar, Sua Eminência o Xeique Ahmed el-Tayeb, compartilharam no encontro que tiveram em fevereiro. Eles estavam determinados a conquistar a felicidade para toda a humanidade, não importa a religião ou a nacionalidade das pessoas".

O rabino sênior da Congregação Hebraica de Washington, rabino M. Bruce Lustig, que também é membro do Comitê Superior, disse: "Essa é uma oportunidade importante para todos que acreditam no poder da fé e na humanidade. Irá ajudar a construir pontes entre líderes religiosos e comunidades, bem como promover a paz e a harmonia em uma era que é, muito frequentemente, definida pela diferença. É uma honra fazer parte de um grupo tão conceituado, que trabalha para defender o amor sobre o ódio, a justiça sobre a injustiça e a fé sobre o medo".

O fundador e diretor da Adjaye Associates, Sir David Adjaye, declarou: "Recebo com humildade e honra a escolha de nosso projeto. Acredito que a arquitetura deve trabalhar para consagrar o tipo de mundo no qual queremos viver, um mundo de tolerância, abertura e avanços constantes. A arquitetura e o paisagismo podem interpretar a contextura e os princípios de um lugar, para promover a conversação, reavaliar as suposições correntes sobre o mundo e descobrir, de uma forma mais significativa, o que o mundo pode dar em troca. Como arquiteto, quero criar um prédio que comece a dissolver a noção da diferença hierárquica. Ele deve representar a universalidade e a totalidade, algo superior que aprimore a riqueza da vida humana. Esperamos ter estabelecido um plano para um espaço bonito e intelectualmente integrante, que celebre as três fés e estimule o diálogo e o entendimento, em um momento crítico para o mundo. Construído na capital dos EAU, o espaço será aberto ao mundo e nossa esperança é a de que através desses prédios as pessoas de todas as fés e de toda a sociedade possam aprender e se engajar em uma missão de coexistência pacífica pelas gerações por vir".

O projeto contemporâneo foi escolhido após um rigoroso processo que teve a participação de arquitetos de diversas origens e crenças, de várias partes do mundo. O projeto de Adjaye é particularmente notável, incorporando espaços separados de devoção para cada religião, bem como um espaço compartilhado para colaboração e reuniões informais. Como um conceito de projeto moderno, ele também reflete o objetivo de criar um espaço duradouro para futuras gerações.

