Como pequenas empresas podem aumentar as vendas em 2020

1. Oferecer produtos e serviços de qualidade

A mais importante dica para o setor de vendas é investir em produtos e serviços de qualidade. Apesar de muitos buscarem pelo preço mais baixo, ainda assim investir em qualidade é uma boa estratégia.

Isso porque ao comprar um produto ou serviço de baixa qualidade, a pessoa pode até se satisfazer com o preço. Porém, ao surgirem problemas, há grandes chances de arrependimento. Com isso, ter um bom custo-benefício é sempre a melhor opção. Afinal, os consumidores buscam produtos e serviços bons por um preço justo.

2. Ter parceiros de negócios

No mundo das tecnologias e redes sociais, ter parcerias é sempre uma boa opção de aumentar as vendas. Várias empresas têm investido em vendas conjuntas, promoções, brindes e outras formas de atrair o cliente.

Esse tipo de estratégia é muito visto em redes sociais, mas também pode ser feita de outras maneiras. Em uma loja física, por exemplo, o empreendedor pode convidar outro estabelecimento. Juntos eles podem oferecer promoções em produtos diferentes que ambos vendem.

Essas parcerias também são boas para realizar eventos, feiras e atos de responsabilidade social. Tudo isso influencia nas vendas e no desenvolvimento do negócio.

3. Adotar estratégias de marketing

Atualmente, a propaganda tradicional não faz mais tanto efeito quanto fazia antigamente. As empresas, independente do tamanho, buscam outras estratégias para divulgar marcas, produtos e serviços.

Uma delas é o marketing digital , principalmente o de conteúdo . Existem algumas técnicas importantes que transformam leitores em clientes, como é o caso do funil de vendas que tem feito muita diferença. Além do uso de sites, descrição de produtos e blogs, há também as redes sociais, vídeos, podcasts e outras boas estratégias.

A dica para o empreendedor é contratar profissionais que atuem na área ou até uma agência especializada. Os resultados, além de serem mais perceptíveis, são constantes, diferentemente de uma campanha tradicional de publicidade que atinge o público consumidor apenas durante o tempo que ela dura.

Além disso, o gestor também pode utilizar outras estratégias. Uma loja de roupa, por exemplo, pode enviar presentes para influenciadores digitais que tragam novos clientes. Claro que é preciso fazer uma boa análise para escolher os influenciadores certos.

Outra opção é investir em estilos diferentes de propagandas, como: publicidade antes de vídeos no YouTube, sites com muitos acessos, anúncios em redes sociais e até na plataforma do Google. Tudo isso é bem-vindo na hora de buscar melhorar as vendas.

Porém, alguns empresários ainda tratam o marketing digital como algo amador. É preciso mudar esse pensamento. Apenas profissionais da área que podem oferecer boas estratégias de vendas a partir do uso desse tipo de marketing.

4. Prestar um bom atendimento

Investir em relacionamento com o cliente é primordial para o sucesso de um negócio. Basta procurar as principais reclamações de consumidores em sites especializados. Boa parte dessas reivindicações são por conta de mau atendimento.

Para evitar que isso ocorra na empresa, o gestor tem que investir em várias vias. A primeira delas é a tecnológica. Essa questão requer um bom sistema de atendimento, com call center, chat online, e-mail e redes sociais.

Além da questão estrutural, é necessário que o atendimento seja eficiente. Para isso, os profissionais responsáveis por essa área devem estar sempre bem treinados. Eles também precisam da permissão para resolver o problema no momento em que ele é recebido.

O atendimento é algo complexo, mas que, quando dá certo, é sinônimo de vendas, sucesso e credibilidade. Por isso, buscar os melhores equipamentos e cursos sobre o tema é sair à frente do mercado.

5. Flexibilizar os pagamentos para aumentar as vendas

Por último, mas não menos importante, a flexibilização dos pagamentos. Hoje em dia é cada vez menos comum as pessoas pagarem por produtos e serviços em dinheiro vivo. Outras formas como cartão de crédito , débito, boleto, transferência, carnês estão sendo cada vez mais utilizados.

Isso quer dizer que, para se manterem fortes e crescentes, as empresas precisam investir em diferentes meios de pagamento. Para isso, existem plataformas , máquinas, softwares e demais equipamentos tecnológicos.

Quanto mais diferenciados os meios de pagamentos oferecidos ao cliente, mais confiança e satisfação ele vai ter com a empresa.

Com isso, fica claro que existe sim relação entre a flexibilizar pagamentos e aumentar as vendas de um negócio. Nesse sentido, vale a pena conhecer uma modalidade nova e que vem ganhando muitos adeptos por todo o país: o pagamento instantâneo .

FONTE Gerencianet

