Como preencher a lacuna entre projetos e investidores: launchpad de vendas de tokens da Black Ocean

A Black Ocean desenvolveu uma nova plataforma global que utiliza tecnologia blockchain. A solução oferece aos proprietários de FLy tokens (token nativo do ecossistema VRM) e aos investidores de varejo uma oportunidade de maximizar os lucros, permitindo que seus membros adquiram IDOs (oferta inicial de finanças descentralizadas) com uma alta classificação de token a preços com desconto, semelhante às rodadas institucionais pré-semente e semente.

A seguir, apresentamos alguns benefícios oferecidos aos proprietários de FLy tokens:

Cem por cento das moedas da promoção (airdrop) do projeto serão distribuídas entre os proprietários de FLy tokens

Noventa por cento das moedas do IDO serão alocadas para serem adquiridas por proprietários de FLy tokens

Os proprietários de FLy tokens poderão adquirir moedas com uma condição especial de preço 5 a 10% inferior ao preço de mercado de um IDO

A Black Ocean também tem como objetivo ajudar bons projetos a levantar capital, impulsionar a cobertura de RP e mídia e expandir suas comunidades por meio de associações FLy e Black Ocean. Assim, ela atua como uma plataforma descentralizada de afiliados para que os IDOs arrecadem fundos sem dificuldadese permite que os afiliados comuniquem-se diretamente com os demais.

Os projetos podem ser inscritos para listagem aqui.

Como funciona

A Black Ocean reúne projetos do mercado e de sua rede de investidores institucionais. Se um projeto for qualificado, receber investimentos de VCs (empresas de capital de risco) renomadas, tiver uma boa reputação e potencial de mercado, este projeto pode ter IDO na plataforma de launchpad da Black Ocean.

Quando receber aprovação para ser lançado na launchpad, o projeto disponibiliza tokens para IDO à Black Ocean. Então, os membros da comunidade poderão enviar lances pela quantidade que desejam investir. Com base nas ofertas, a Black Ocean realiza os cálculos e anuncia a quantidade de alocação para cada participante. Isso é seguido por um processo autônomo em que uma quantidade comprovada de fundos é enviada para o IDO (projeto) e tokens do projeto são distribuídos entre os participantes.

Na Black Ocean, valorizamos os primeiros apoiadores que ajudam a desenvolver o ecossistema a partir do zero, por isso idealizamos um sistema de computação que recompensa os primeiros usuários da plataforma, mas não cria grandes barreiras de entrada para os recém-chegados.

O launchpad da Black Oceans foi desenvolvido para oferecer projetos com valor dirigido para a comunidade. Será uma plataforma exclusiva para membros com um GPP (poder de compra em grupo) diferenciado. Desta forma, a Black Ocean está aproximando criptomoedas das massas utilizando seu universo fundamentado em blockchain para negociação, investimento e educação.

Isso também nos permite aumentar o número de proprietários de tokens e criar uma comunidade inicial em torno do projeto, permitindo que desenvolvedores de projetos inovadores e indivíduos com os mesmos interesses se aproximem para se conectar e desenvolver o ecossistema. Por isso, é uma situação de ganho mútuo para investidores e desenvolvedores de projetos.

Ins creva-se para a listagem

Se você tiver alguma dúvida sinta-se à vontade para entrar em contato conosco [email protected]

FONTE Black Ocean

