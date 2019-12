Como se dar bem em cursos EAD - Dicas do Portal Cursos Novos

CURITIBA, Brasil, 6 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A modalidade de Ensino a Distância, comumente chamada de EaD, tornou-se queridinha entre os brasileiros que estão em busca de conhecimento e enriquecimento intelectual.

São diversos níveis de cursos disponíveis, de cursos livres e de atualização, passando por cursos técnicos, de graduação e pós-graduação.

Para se ter uma ideia, no ensino superior as vagas oferecidas na modalidade EaD já superam as vagas presenciais.

De acordo com dados do ano de 2018 divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), no ano passado o ensino superior ofereceu 7,1 milhões de vagas EaD enquanto ofereceu 6,4 milhões de vagas presenciais.

Se você já é um aluno matriculado em algum curso a distância ou está pensando em fazer um curso nessa modalidade, confira dicas importantes do portal Cursos Novos para se dar bem nos cursos EaD.

Organização é a chave do sucesso

Você se planejou, traçou uma meta e um objetivo, mas sente que a sua vida está uma bagunça e não consegue manter a situação sob controle? Você precisa se organizar! Ser organizado é uma das chaves para o sucesso, não importa o quão simples seja o seu objetivo.

Se organização não faz parte de sua personalidade, faça um esforço. A disciplina é um investimento de longo prazo. Por que você deve se organizar? Porque assim você consegue:

Administrar melhor o tempo;

Economizar dinheiro;

Ter controle da situação;

Tornar a vida mais prática.

Como as aulas EaD estão disponíveis em plataformas digitais e podem ser acessadas a qualquer momento e de qualquer lugar, o ideal é você organizar sua agenda e definir entre uma e duas horas por dia para estudar.

É preciso ser fiel ao seu cronograma de estudos. Do contrário, você corre o risco de acumular matéria, trabalhos, vídeoaulas, entre outras atividades. Com isso você vai precisar correr contra o tempo para recuperar o conteúdo que perdeu, comprometendo a absorção da matéria.

Além do risco de prejudicar o aprendizado, você pode também perder a data de entrega para alguns trabalhos e provas. Para evitar que esses contratempos aconteça, é imprescindível manter o seu calendário atualizado.

Use a tecnologia a seu favor

Estudar a distância também requer foco, concentração e dedicação. E como utilizamos plataformas digitais para acessar o conteúdo do curso, corremos o risco de nos distrair com outras abas abertas na internet, com notificações do Facebook, Instagram e Twitter ou ainda com mensagens, fotos, áudios e vídeos chegando a todo momento nos grupos de WhatsApp.

Para evitar que isso aconteça, evite deixar muitos sites abertos enquanto está estudando. Abra somente a aba do seu curso. Em relação às notificações, uma dica importante é colocar o celular no modo silencioso e resistir a tentação de olhar a todo momento o que seus amigos e familiares estão publicando nas redes sociais ou aplicativos de mensagens.

Aproveite que estamos na era da internet e use a tecnologia a seu favor. Uma dica é complementar os seus estudos, independente do nível ou da área que for, buscando mais informações e conteúdo em canais do YouTube. Nessa rede social de compartilhamento de vídeos, é possível encontrar professores e especialistas sobre todos os assuntos. Aproveite.

A tecnologia também foi capaz de tornar nossa rotina muito mais prática. Os aplicativos de celular, por exemplo, podem transformar nosso dia a dia com suas ferramentas poderosas de organização, agendamento, cronometragem do tempo. Procure aplicativos de celulares que ajudem você montar um cronograma de estudos perfeito e arrase nos cursos EaD.

E aí, você já faz algum curso EaD ou pretende cursar algum num futuro próximo? Se você gostou das dicas do portal Cursos Novos, acesse o link https://www.cursosnovos.com.br/ e confira as novidades em cursos que estão abertos.

