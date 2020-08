Cómo se ha visto afectada la industria de frutos secos por el COVID-19

Una de las respuestas más repetidas entre los líderes del sector fue que la industria de frutos secos sin duda se ha enfrentado a numerosos desafíos con COVID-19, sin embargo hay muchas razones para ser optimista para el futuro. Behrooz Agah, de Agah Group en Irán y Embajador del INC en Irán, comentó: "La promoción y el aumento de la concienciación sobre los beneficios del consumo de diferentes productos en esta sección sobre salud y bienestar general" es probable que tenga una importancia cada vez mayor a raíz del COVID-19. Del mismo modo, en China, Chen Qi, de QiaQia Food y miembro del patronato del INC señaló: "Debido al creciente interés de los consumidores por mantenerse saludables, esta industria se acelerará en China".

Pratap Nair, de Vijayalaxmi Cashew Company en la India y miembro del Comité Ejecutivo de INC declaró: "Estoy seguro de que nuestra industria, fuerte y resiliente, tendrá la fuerza para superar este desafío".

De forma similar, Jan Vincent Rieckmann de August Töpfer en Alemania y Roby Danon de Voicevale en Reino Unido, ambos miembros del patronato del INC, expresaron su confianza en la industria, especialmente en el futuro.

Ashok Krishen, de Olam Singapore y vicepresidente del INC, añadió: "Es probable que el comportamiento y los hábitos de los consumidores cambien y tendremos que ser ágiles para cumplir con las expectativas cambiantes".

El artículo completo se puede encontrar en el sitio web del INC.

Acerca del INC

El INC es la organización internacional para la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Sus miembros incluyen más de 800 empresas del sector de los frutos secos y las frutas deshidratadas de más de 75 países. Los miembros del INC representan mundialmente más del 85% del valor comercial de explotación del comercio de frutos secos y frutas deshidratadas. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sostenible en la industria mundial de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Es la principal organización internacional en salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y regulaciones y estándares internacionales sobre los frutos secos y las frutas deshidratadas.

FUENTE INC International Nut and Dried Fruit Council

