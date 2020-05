Como se tornar um afiliado? Entenda esse novo mercado

Para quem dependia de vendas físicas, a situação foi ainda pior. Muitos empresários e profissionais liberais se viram sem renda da noite para o dia.

Sanderson Moreira, CEO do portal Empreenda Digitalmente revela que uma grande parcela das pessoas ainda possui poucas informações sobre negócios online.

"Muitos não sabem ao certo como funciona um marketing de afiliado. Aliás, eles não sabem nem por onde começar e nem como agir, a pandemia não veio mudar a vida das pessoas, mas intensificar uma mudança que já estava em curso." destaca Moreira.

Por se tratar de um ramo novo, muita gente ainda possui um certo receio, e inclusive chega a acreditar que isso não passa de um golpe.

No entanto, o empreendedorismo digital vem crescendo no país. Pessoas mais novas já estão mais atentas a essa nova realidade.

Entendendo o que é o Marketing de Afiliados

O marketing de afiliados funciona assim: uma empresa que vende um produto digital ou físico precisa de pessoas para divulgar esses produtos, no caso os afiliados.

Essa empresa realiza toda a logística operacional: recolhe o pedido, faz a separação, entrega, dá o suporte ao cliente.

O afiliado só precisa vender. Ou seja, ele precisa indicar os produtos ou serviços e quando algum cliente faz a compra através da indicação dele, ele ganha uma comissão.

"Podemos dizer que o afiliado é como se fosse um representante comercial online. É uma nova maneira de vender e receber comissões", enaltece o CEO do Empreenda Digitalmente.

Dessa forma, basta que o afiliado encontre um produto ou serviço com o qual ele se identifique e que tenha uma boa aceitação no mercado.

Ele precisará, portanto, usar toda a sua rede social, sua influência digital para divulgar este produto ou serviço, e assim ganhar dinheiro sem sair de casa.

"É trabalho duro. Não existe receita e nem milagre. O afiliado precisa trabalhar, passar horas na frente do computador, elaborar estratégias, não é algo fácil", destaca Moreira sobre o trabalho dos afiliados.

E como faz para se tornar um afiliado?

Para quem está querendo começar nessa profissão, é preciso primeiramente escolher uma plataforma de afiliação.

Hoje, existem diversas plataformas com produtos incríveis que um afiliado pode escolher e fazer o seu cadastro. Dentre as mais conhecidas estão:

Monetizze;

Eduzz;

Hotmart;

Ao se cadastrar em alguma dessas plataformas, o afiliado encontrará diversos produtos, sendo alguns digitais, outros físicos.

"Na hora de escolher um produto o cliente precisa levar em conta se ele consumiria aquele produto. Ele precisa realmente gostar daquilo que está vendendo." destaca Sanderson Moreira.

Sanderson que é especialista em marketing digital, deixa claro que quando uma pessoa realmente gosta daquilo que vende, ela tem uma chance muito maior de fazer sucesso.

A diferença do mercado físico para o mercado digital está na maneira como se conversa com o cliente, como se chega ao consumidor. Mas a lógica é a mesma.

Portanto, é preciso ver qual plataforma o afiliado terá mais afinidade bem como qual o produto que ele gostaria de vender.

Não há uma limitação. Um afiliado poderá vender quantos produtos desejar. E a estratégia de divulgação será totalmente a critério dele.

Como funciona a remuneração dos afiliados?

Quando você se torna um afiliado de um produto você passa a ter um link que precisa ser divulgado das mais variadas maneiras.

Desse modo, você pode criar um canal no Youtube, um Blog, fazer uma página no Facebook, um perfil comercial no Instagram. Enfim, é preciso criar uma estratégia.

Quanto mais abrangência você conseguir, maiores serão as chances de ampliar os ganhos como afiliado.

A remuneração ocorre por CPV (Custo por Venda) - Quando alguém acessa o link e realiza alguma compra dentro dele.

Estudar o marketing digital é fundamental para ter sucesso como afiliado

Um afiliado precisa estudar bastante o marketing digital. Não há milagres, é preciso trabalho, mas também é preciso trabalhar certo.

Se você sair simplesmente divulgando o seu link na sua linha do tempo no facebook ou em grupos de whatsapp, dificilmente vai conseguir sair do lugar.

Para ser um afiliado de sucesso é preciso explorar ao máximo todos os canais digitais e chegar em potenciais clientes. E para isso é preciso estudo.

As comissões variam de R$ 0,30 até mais de R$1000,00 dependendo do produto. Por isso escolher corretamente o produto e a plataforma é fundamental.

Além disso, ao se tornar um afiliado você passa a ter uma vida com mais liberdade tanto financeira quanto de tempo e espaço.

Você pode trabalhar de onde quiser, na hora que quiser, e isso é fantástico. Esse é realmente um novo mundo.

"As pessoas estão começando a descobrir o marketing de afiliados, e quando elas realmente entenderem a sua essência, não voltarão mais aos seus antigos ofícios", conclui Sanderson Moreira.

Esse é realmente um novo ramo da economia que está crescendo muito além dos outros. Mesmo diante da pandemia, esse segmento não deixa de apresentar números expressivos.

No entanto, conforme foi falado, para se tornar um afiliado de sucesso é preciso trabalhar bastante no começo. E acima de tudo, é preciso trabalhar certo, elaborando estratégias eficazes.

