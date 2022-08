Companhia Brasileira de Cartuchos lança nova família de munições exclusivas para treinamento Polymatch

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 1 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Empresa Estratégica de Defesa e líder mundial em munições, está lançando no mercado a nova família de munições Polymatch, desenvolvida nos principais calibres de armas curtas: 9mm, .45Auto, .40S&W, .38SPL, .357Mag e, em breve, .380Auto (que está em fase de homologação junto a órgão competente).

Exclusivas para treinamento, seus projéteis são revestidos por quatro camadas de polímero especial, sendo carregadas com peso de projétil adequado para proporcionar recuo e precisão similares às munições operacionais.

O revestimento de polímero do projétil Polymatch proporciona menor aquecimento e atrito no cano da arma, quando comparado com projéteis encamisados, estendendo assim a vida útil da arma.

Outro diferencial é a redução da emissão de fumaça e menor acúmulo de chumbo na arma, quando comparada às munições com projéteis de chumbo convencionais. Além de oferecer aos consumidores a confiabilidade de uma munição original de fábrica e excelente custo-benefício, possibilitando treinamento constante.

A CBC consiste no maior complexo industrial integrado de fabricação de munições do mundo. Conta também em sua estrutura com a fábrica de iniciadores, de propelentes, engenharia de máquinas e de tecnologia, além de laboratórios de controle de qualidade e balística.

"Todos os produtos comercializados pela CBC são submetidos a exaustivos testes durante o desenvolvimento, abrangendo desempenho balístico e conformidade com normas internacionais, além de possuírem certificados de reconhecimento de qualificação dos mais renomados órgãos mundiais. Toda essa estrutura aliada à sua credibilidade internacional, fizeram com que a CBC alcançasse o patamar de líder mundial em fabricação de munições, um orgulho para nós brasileiros", afirma Paulo Ricardo Gomes, Diretor Comercial & Marketing da CBC.

O pré-lançamento da nova família de munições Polymatch ocorreu em julho de 2022 nas lojas Platinum Partner, do Programa de Relacionamento com o Lojista (PRLO) promovido pela Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) e pela Taurus. Estes estabelecimentos possuem, entre outros benefícios, acesso antecipado a lançamentos de produtos das marcas CBC e TAURUS.

O lançamento oficial da nova família de munições Polymatch ao mercado ocorreu dia 18 de julho, com comercialização nas lojas revendedoras CBC de todo Brasil (www.cbc.com.br).

Sobre a CBC

Solidez, inovação e foco no cliente. Esta tem sido a postura da CBC desde sua fundação, em 1926. Nas plantas produtivas de São Paulo e Rio Grande do Sul é fabricada uma completa gama de produtos voltados à defesa, segurança, esporte e lazer, incluindo uma série de munições inovadoras, desenvolvidas com tecnologia própria. Empresa Estratégica de Defesa, a CBC é pautada pelo compromisso de contribuir com as operações e missões das Forças de Segurança Pública e Forças Armadas brasileiras, atuando como arsenal nacional para defesa da soberania nacional. No âmbito internacional, a CBC possui atuação global e é uma das maiores fornecedoras mundiais de munição para países da OTAN. Com unidades produtivas no Brasil, Alemanha e República Tcheca e centros de distribuição no Brasil, Estados Unidos e Europa, o Grupo CBC é líder mundial em munições para armas portáteis. A confiabilidade de seus produtos é atestada por 130 países, nos 5 continentes.

