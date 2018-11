Compartimos con el mundo la noticia de que Guangzhou aprovecha su potencial en el proceso chino de apertura, cooperación y beneficios mutuos

GUANGZHOU, China, 5 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- "China marca la pauta de la apertura" y "Guangzhou es un gran ejemplo de los logros de la reforma y la apertura" fueron los comentarios de los participantes de sectores empresariales de fama mundial y "think tanks" del mundo político, académico y comercial reunidos en el encuentro Huangpu International Business Media and Think Tank Forum, celebrado del 1 al 3 de noviembre por el Departamento de Publicidad del Comité Municipal del PCC en Guangzhou, ciudad del sur de China.

"No es casualidad que estemos hablando de la reforma y la apertura chinas en este momento y lugar", dijo en su discurso el ex Primer Ministro francés Dominique de Villepin. En tan solo 40 años, la influencia de China en el mundo ha crecido enormemente, al tiempo que Guangzhou hace patente, en muchos sentidos, la evolución del país.

En las última cuatro décadas, Guangzhou ha multiplicado su PIB alrededor de 500 veces y su PIB per cápita se acerca al nivel alcanzado en el mundo desarrollados. Estos logros se atribuyen a su apertura, "un gran estrategia práctica e integral que busca vincular a China con el mundo", en palabras del Sr. de Villepin.

"El planeta entero puede ver a Guangzhou, umbral de la reforma y la apertura, como ventana a los logros chinos", dijo Wen Guohui, alcalde de Guangzhou. El valor total de los intercambios comerciales en la ciudad se disparó al pasar de USD 130 millones en 1978 a USD 143.230 millones en 2017.

"Con más de 120 ediciones en su trayectoria, la Feria de Cantón ha fortalecido incansablemente las relaciones comerciales entre China y el resto del globo, consolidando la posición de Guangzhou como puerta de entrada al país desde el sur. Como ventana a la apertura, la cooperación y el crecimiento del comercio exterior en China, este evento bianual es el mejor testigo de la historia de conexión del país con el mundo a través de su reforma y apertura", dijo Li Jinqi, director general del Centro de Comercio Exterior de China, perteneciente al Ministerio de Comercio.

Hoy, Guangzhou ha desempeñado un papel protagónico en el fomento de la economía privada y la economía orientada a las exportaciones, un éxito derivado del interés de la ciudad en explorar una economía impulsada por la innovación, la mejora en los servicios y la mayor eficiencia, según especialistas que asistieron al encuentro.

¿Cuánto tiempo se necesita para establecer y registrar una compañía? Un día es suficiente en el Distrito de Huangpu / Distrito para el Desarrollo Económico y Tecnológico de Guangzhou (GETDD), donde se llevó a cabo el encuentro. La gran eficiencia de los servicios para empresarios obedece a la política de reforma e innovación.

"Lo que más me impresiona aquí en términos de innovación es que su motor es un ecosistema real y dinámico con sólida capacidad ejecutiva", dijo Emmanuel Daniel, fundador y presidente de The Asian Banker Journal. "Los empresarios pueden obtener un nivel de felicidad más alto a un costo más bajo".

"Guangzhou goza de una gran trayectoria y experiencia económica y cultural. Atraer extraordinarios talentos y familias de todos los rincones del mundo exige un entorno que defiende la diversidad de estilos de vida y modelos de negocio, exactamente lo que ofrece Guangzhou", dijo Xiao Geng, presidente de la Institución para las Finanzas Internacionales de Hong Kong y profesor de prácticas en finanzas en la Facultad de Negocios HSBC de la Universidad de Pekín.

La tarea de impulsar aún más la reforma y la apertura demanda el cumplimiento de normas internacionales. En años recientes, Guangzhou ha conseguido avances en restructuración de la oferta y la transformación y actualización de sus modos de producción. El énfasis se ha situado en el crecimiento de las principales industrias, como la tecnología informática de próxima generación, la tecnología artificial y la biomedicina, y las nuevas energías y los nuevos materiales. Todo ello contribuye a elevar el lugar que la ciudad ocupa en la cadena internacional de valor.

A Mino Automotive Equipment Company, empresa automotriz afincada en GETDD, le bastó tan solo una década para pasar de ser un nuevo emprendimiento a una compañía de equipos avanzados con liderazgo mundial. "En una ocasión entregamos una línea de producción en 128 días, un año antes que seis contrapartes en el extranjero: un milagro. La innovación se consolida en la fabricación de nuestros equipos con confiabilidad, control de costos y mantenimiento", dijo Yao Weibing, presidente de Mino.

"El alma del desarrollo de alta calidad es la innovación en tecnología industrial", afirma la edición del encuentro Huangpu Forum de este año. Guangzhou, histórico adalid con plataformas para el intercambio internacional, seguirá a cargo del espíritu explorador y pionero en las propuestas chinas para "promover un nuevo entorno de apertura integral y fomento incesante del desarrollo de alta calidad". "En este nuevo ambiente, ser globales y receptivos constituye las dos dimensiones de la apertura. Algunas industrias clave necesitan expandirse allende las fronteras a fin de incrementar la cooperación internacional en términos de capacidades y globalización económica. Así se forjan las relaciones comerciales multilaterales que se distinguen por la apertura, la equidad, el beneficio mutuo y la cooperación favorecedora a todas las partes", dijo Zhang Jin, fundador y presidente de Cedar Holdings, compañía con sede en Guangzhou que figura en la lista Fortune Global 500.

"Guangzhou, en tanto umbral de las reformas y la apertura, tiene muchos aspectos con los que nos sentimos identificados, como su filosofía, mentalidad, políticas y talentos", destacó Peng Wei, presidente de Carl Zeiss (China) Co., Ltd. Hasta ahora, el grupo ha registrado seis empresas en el Distrito de Huangpu.

En tan solo tres semanas se llevará a cabo el Congreso Internacional Fortune Brainstorm TECH en Guangzhou como sede permanente. Clifton Leaf, editor en jefe de la revista Fortune, dijo que la inversión de las compañías chinas en investigación y desarrollo había crecido 34% en años recientes, mientras que las empresas norteamericanas ostentaban un modesto 8%. Esto evidencia que las empresas chinas alcanzarán una gran vitalidad y se adaptarán fácilmente a las cambiantes condiciones del mercado.

Se está avanzando en la construcción de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, un proyecto que ha atraído la atención de todo el mundo. Según el Sr. de Villepin, el Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, cuyo funcionamiento inició recientemente, profundizará la integración y la cooperación mutuamente benéfica entre las ciudades de la Gran Bahía, incluida Guangzhou.

Guangzhou, motor vital que impulsa la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, busca el desarrollo de alta calidad a través de la innovación, al tiempo que se integra al mundo y adopta una postura de mayor apertura. En medio de una nueva ronda global de innovación tecnológica revolucionaria, vemos el surgimiento de modalidades de negocio que alcanzan fronteras nunca vistas, moldeando así un nuevo sistema industrial moderno. Guangzhou desempeñará pues un papel más importante a medida que pasa de ser una ciudad milenaria de negocios a una innovadora metrópolis.

"En el contexto de la globalización, China tiene todas las probabilidades de mantenerse a la vanguardia gracias a su capacidad de innovación", dijo Harley Seyedin, presidente de la Cámara Estadounidense de Comercio en el Sur de China y presidente de Allelon Energy Partners. Añadió convencido: "Somos testigos de numerosas tecnologías revolucionarias en China, provenientes de las universidades, la industria farmacéutica y otros sectores. La innovación tecnológica ha cambiado drásticamente la vida de la sociedad china. De hecho, es el país que lidera el mundo de las operaciones comerciales sin uso de efectivo, dependiente de los teléfonos inteligentes y los pagos móviles, un mundo nacido en Guangzhou y que incluye todo tipo de transacciones".

