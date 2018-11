Compartir un mundo más inteligente: Guangzhou visualiza un futuro digital en el Pacífico Sur

GUANGZHOU, China, 15 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- A unos 6.000 kilómetros de China se encuentra el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea (PNG), país insular del Pacífico Sur sede de la Cumbre 2018 de APEC. Pese a la distancia, el intercambio entre ambos pueblos data del comercio marítimo previo al siglo XIX. Los profundos vínculos y beneficios mutuos continúan en la actualidad, en especial para Guangzhou, ciudad en el sur de China.

Convocadas por iniciativa de la Oficina de Información del Consejo de Estado de China y organizadas por la Oficina de Información del Gobierno Popular del Municipio de Guangzhou, se llevaron a cabo dos sesiones para compartir relatos sobre los intercambios amistosos entre China y PNG, y China y Brunéi en el marco de la reunión de APEC. Más de cien personalidades del mundo de la política, los negocios, la academia y los medios locales narraron sus experiencias por motivos de negocios y personales, y fortalecieron los ya estrechos vínculos entre estas naciones con miras a un futuro digital.

"Esperamos que los esfuerzos de los paladines de la tecnología, como iFlytek, hagan posible que los niños de zonas rurales de PNG lleguen a dominar el inglés al tiempo que reciben una educación inteligente. La persona promedio puede disfrutar más las comodidades que ofrece una ciudad inteligente gracias a los servicios remotos. Con un sistema de expedientes médicos electrónicos a base de voz, los especialistas pueden mejorar su eficiencia", dijo Du Lan, vicepresidente senior de iFlytek, empresa china de tecnología, durante la sesión China-PNG celebrada el 12 de noviembre.

En el evento, Guangzhou estrechó lazos con la población local al transmitir el sentido de apertura, inclusividad y cooperación mutuamente benéfica que China siempre ha fomentado. Además, la presentación de sus empresas de alta tecnología y sus productos dejó clara la intención de la ciudad de profundizar la cooperación internacional y la apuesta por compartir los dividendos del desarrollo digital entre la población china y la de muchos otros países.

Durante mucho tiempo, gracias a la cooperación honesta y basada en los beneficios mutuos con PNG y otros países insulares del Pacífico Sur en el marco de la cooperación sur-sur, China ha ayudado a impulsar el desarrollo económico y social en la escala local, y a enriquecer la capacidad de desarrollo independiente de estas naciones. A partir del contacto no gubernamental como eje se ha alcanzado el impulso para la cooperación mediante el intercambio entre los pueblos, el diseño de proyectos y la innovación científica y tecnológica que va desde la infraestructura pública, como las instalaciones para la conservación del agua, las escuelas o los centros recreativos comunitarios, hasta las inversiones económicas, comerciales y el turismo.

De hecho, con la profundización de los esfuerzos cooperativos, la región del Pacífico Sur vive una mejora evidente en infraestructura y entorno tecnológico; ejemplo de ello es PNG.

"Se espera que el transporte mediante vehículos aéreos no tripulados, cuyo propulsor es la red de comunicaciones de alta velocidad, se traduzca en logros para PNG en términos de transportación aérea y rescate en caso de emergencia", dijo Tang Zhejun, vicepresidente de Ehang, fabricante de drones con sede en Guangzhou, durante la sesión. Reconocida como la Mejor Compañía Innovadora del Mundo en 2016 por Fast Company, la empresa ha desarrollado internamente el Ehang 184, primer dron tripulado de baja altitud y distancia corta a media del mundo.

La economía digital china, liderada por los macrodatos, la computación en nube y la IA, prospera gracias al enorme progreso de las tecnologías avanzadas que se ha consolidado en años recientes.

China ocupa el segundo lugar mundial en el índice de desarrollo de la economía digital solo después de los Estados Unidos, tal como lo muestra la edición 2018 del Índice Internacional de Desarrollo de la Economía Digital publicada por instituciones como AliResearch, el think tank del gigante chino del comercio electrónico, Alibaba, y KPMG, empresa de contabilidad profesional que goza de gran reputación en todo el planeta. Además, el informe indica que China corona el subíndice de los consumidores de la economía digital. Como ciudad pionera de la reforma y apertura chinas, Guangzhou es un imán de la innovación y un importante pilar del panorama de la economía digital china.

Los 12 kilómetros cuadrados del Complejo Pazhou para la Innovación en Internet en Guangzhou invitan la llegada de destacadas compañías como Tencent, Alibaba y iFlytek, y reciben más de 72.500 millones de yuanes (USD 10.400 millones) en inversiones, perfilándose como eje de la economía digital mundial.

"Gracias a su mentalidad innovadora, el vertiginoso crecimiento de la legendaria Guangzhou ha superado a numerosas ciudades emergentes. Sin duda nos motiva, pues estamos decididos a internacionalizarnos en vías de un mejor desarrollo", dijo Raka Taviri, director gerente de EDA RANU y Water PNG Ltd., en una de las sesiones de intercambio de experiencias.

"Tengo la esperanza de que más países, entre ellos China y PNG, mejoren aún más la innovación en tecnologías clave y la cooperación integral a fin de desarrollar un sistema de IA industrial de beneficio mutuo con miras a un futuro digital común a toda la humanidad", dijo Du Lan.

China y PNG planean abrir otros espacios de cooperación en el largo plazo en vista del paso de sus relaciones bilaterales a una nueva era. A medida que China lleva su economía a conquistar nuevas alturas, PNG contaría con un mecanismo de cambio de divisas en relación con el RMB para facilitar la cooperación, los negocios y otros intercambios entre ambos pueblos; así lo señaló Carl Kerepa Yalo, consultor económico del Primer Ministro de PNG.

