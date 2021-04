Compass Financial Technologies lance une gamme innovante d'indices sur les cryptoactifs

LAUSANNE, Suisse et PARIS, 29 avril 2021 /PRNewswire/ -- Compass Financial Technologies, le fournisseur d'indices financiers basé en Suisse et en France, lance une plateforme d'indices innovants sur les crypto-devises. Les solutions vont des prix de référence, aux indices multi sous-jacents ou aux stratégies visant à contrôler la volatilité. Ces nouveaux indices sont conformes à la réglementation européenne sur les indices financiers (EU BMR).

Les solutions indicielles sur les actifs numériques de Compass sont déjà utilisées par des acteurs majeurs tels que Coinshares, l'un des principaux gestionnaires d'actifs numériques. À ce jour, plus de 5 milliards de dollars se réfèrent aux indices de crypto calculés par Compass.

Avec cette nouvelle famille d'indices, Compass fait le lien entre l'écosystème des actifs numériques et l'ingénierie financière traditionnelle en offrant de nouveaux outils pour investir sur le marché des cryptomonnaies. En plus des indices de référence pouvant être utilisés comme sources de prix conformes à la réglementation européenne sur les indices financiers pour les ETP ou d'autres produits d'investissement, la plateforme propose également des indices dit « volatility target » basés sur une technologie innovante permettant de s'exposer au marché des cryptomonnaies tout en contrôlant efficacement la volatilité de son investissement.

« Ces indices novateurs ouvrent la voie à de nouveaux véhicules d'investissement adaptés à la gestion du risque des investisseurs institutionnels », déclare Guillaume Le Fur, fondateur associé de Compass.

En tant qu'administrateur d'indices de référence, Compass a développé ces nouveaux indices dans le cadre de la réglementation européenne sur les indices financiers qui garantit les normes institutionnelles les plus élevées en termes de robustesse et de gouvernance. Dans le but de combiner l'expertise de l'écosystème des actifs numériques et de l'industrie de l'ingénierie financière indicielle, les membres du comité gouvernant ces nouveaux indices ont été choisis parmi les utilisateurs et les experts reconnus de la crypto sphère et de l'industrie des indices financiers.

« La volatilité est le problème numéro un en ce qui concerne les cryptoactifs. Je suis donc particulièrement enthousiasmé par la nouvelle famille d'indices « volatility target » qui s'avérera très utile pour contrôler efficacement le risque », a ajouté le professeur William Knottenbelt, membre du comité de l'indice et directeur de l'Imperial College Centre for Cryptocurrency Research and Engineering.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.compass-ft.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1175212/Compass_Financial_Technologies_Logo.jpg

Related Links

https://www.compassft.com



SOURCE Compass Financial Technologies