Compass Financial Technologies s'associe à CoinShares pour lancer le premier indice financier incluant les cryptomonnaies et l'or

LAUSANNE, Suisse, 3 juin 2020 /PRNewswire/ -- Compass Financial Technologies, société franco-suisse spécialisée dans la création, le calcul et l'administration d'indices financiers est fière d'annoncer sa collaboration avec CoinShares pour la création de l'indice CoinShares Gold and Cryptoassets Index (CGCI), le premier indice investi dans les cryptomonnaies et l'or et conforme à la règlementation Benchmarks de l'UE (EU BMR).

Compass, dont le siège est en Suisse - pays leader dans la blockchain et les actifs crypto entend devenir un acteur majeur du secteur des indices de cryptomonnaies. Spécialiste de la conception et de la gestion d'indices de matières premières, Compass contribuera à accroître la crédibilité et la technicité des cryptomonnaies comme classe d'actif.

Michael Petch, le Président du Comité de l'indice CGCI, a déclaré : « La mise en place du CGCI a réuni des partenaires de premier plan du secteur des cryptomonnaies, du milieu universitaire et de la création d'indices financiers pour établir un indice haut de gamme et d'importance majeure pour le secteur. Compass est un partenaire important faisant le lien entre les nouvelles contraintes réglementaires BMR et le monde des actifs numériques et veillant à ce que notre indice respecte les standards les plus élevées. »

La méthodologie de l'indice basée sur les recherches menée par l'Imperial College of London, CoinShares et Compass a été élaborée pour fournir un indice robuste et conforme aux règlementation BMR.

Édouard Mouton, Associé et responsable de la recherche chez Compass, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir travaillé avec CoinShares pour développer cet indice de référence et de qualité. La réglementation et la technicité amélioreront nécessairement la fiabilité et la robustesse des cryptomonnaies en tant que classe d'actifs. »

Le professeur William Knottenbelt, le Directeur de l'Imperial College Centre for Cryptocurrency Research and Engineering, a ajouté : « L'appui de Compass a été grandement apprécié en vue de faire de cet indice un indice de référence. Leur expertise technique et leur vaste expérience du secteur de la gestion d'actifs ont été déterminantes pour garantir un niveau élevé de précision technique et de réplicabilité, mais aussi pour fournir un indice conforme aux règlementations BMR. »

Pour des informations complémentaires sur la méthodologie et la gouvernance du CGCI, rendez-vous sur compassft.com/cgci.

L'indice est disponible sur le terminal Bloomberg {COINCGCI Index DES } et sur Refinitiv (ticker : COINCGCI).

À propos de Compass :

Compass est une société française et suisse spécialisée dans la conception, le calcul, la publication et la gestion d'indices financiers de référence et de stratégies d'investissement quantitatives. Compass Financial Technologies (France) est enregistrée en tant que gestionnaire d'indices de référence par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre des règlements sur les indices de référence de l'UE (EU BMR).

