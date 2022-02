Competição on-line de kung fu termina com participantes de cinco continentes

Além disso, um júri profissional composto por 11 juízes de nível nacional e monges guerreiros foi estabelecido pelo Templo de Shaolin, e todo o processo de julgamento foi transmitido para o público global.

"Os competidores dos Estados Unidos e países europeus participam com entusiasmo, os participantes asiáticos estão cheios de expectativa, os amantes de kung fu sul-americanos mostram ao mundo seus estilos diversificados, os participantes da Oceania estão muito animados, e os competidores africanos são impressionantes", comentou o abade Shi Yongxin, elogiando os participantes.

"Os participantes não só aprimoraram suas habilidades de kung fu e de condicionamento físico, mas também se atualizaram e revigoraram", comentou Yanbin do Centro Cultural de Shaolin em São Petersburgo, na Rússia, o ganhador do "Prêmio de Contribuição Excepcional" nos jogos.

A competição contou com o apoio do governo, de instituições e empresas de países do mundo todo. O embaixador da UNESCO, o ex-presidente da Áustria, o embaixador austríaco na China, o prefeito de Nova York, um oficial da Eslováquia, a Federação de Kung Fu de Shaolin no Japão e membros de parlamentos e líderes religiosos de vários países enviaram mensagens de felicitações aos organizadores, assim como celebridades como Jackie Chan e Wu Jing.

O abade Shi Yongxin atribui grande importância ao cultivo de talentos e à herança do kung fu de Shaolin. Em uma ocasião, ele disse: "Promover o kung fu de Shaolin requer os melhores talentos, e cultivar os melhores talentos requer as melhores escolas."

Para os discípulos de Shaolin do exterior poderem praticar o kung fu de Shaolin, o Templo de Shaolin lançou vários programas de treinamento acadêmico e vocacional para os amantes de kung fu do mundo todo, além de unidades do Centro Cultural de Shaolin em todo o mundo e as escolas de kung fu em Dengfeng de Henan.

O Templo de Shaolin agora está buscando uma forma mais inovadora de herdar e disseminar o kung fu de Shaolin. Os Jogos On-line de Kung Fu de Shaolin de 2022 marcam um novo começo, e mais atividades diversificadas serão lançadas de forma on-line e presencial no futuro.

