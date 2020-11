Competitividad urbana de Fuzhou concita gran atención en el Día Mundial de las Ciudades 2020

Antes de dicha ceremonia, tuvieron lugar dos foros temáticos para compartir ejemplos exitosos de mejora de la calidad urbana y de gobierno comunitario. Además, se presentó una exhibición de logros de construcción urbana, junto con actividades complementarias como un concurso de fotografía y una encuesta presencial.

La Observancia de China del Día Mundial de las Ciudades 2020 fue organizada por el gobierno municipal popular de Fuzhou y gestionada por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de la República Popular China (MOHURD), el gobierno provincial popular de Fujian y UN-Habitat. Fuzhou, la ciudad donde se celebró el evento, aplica desde hace mucho tiempo el concepto de que las ciudades son construidas por la gente y para la gente. Los líderes de la ciudad y los miembros de la comunidad están comprometidos por igual a crear una provincia bella y una ciudad de la alegría, para reforzar continuamente el sentido de felicidad y oportunidad en sus habitantes. La construcción urbana de Fuzhou ha sido ampliamente reconocida por todos los sectores de la sociedad.

A fines de 2013, China impulsó ante las Naciones Unidades el establecimiento del Día Mundial de las Ciudades, el primer día internacional cuya temática son las ciudades. Las ideas fundamentales son estimular el interés de la comunidad internacional en la urbanización global, promover el desarrollo urbano sostenible, fomentar la cooperación entre países y aunar esfuerzos para construir ciudades verdes, habitables, prácticas y armoniosas, y así hacer realidad el objetivo común de una mejor ciudad para una mejor vida.

Enlaces de imágenes:

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=375696

Pie de foto: You Mengjun, alcalde de Fuzhou, da lectura a la Iniciativa de Fuzhou.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1325921/The_Fuzhou_Initiative.jpg

FUENTE The Organizing Committee Office of the 2020 China Observance of World Cities Day (Fuzhou)

SOURCE The Organizing Committee Office of the 2020 China Observance of World Cities Day (Fuzhou)