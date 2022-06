completa la actualización del hardware; consigue 20 qubits totalmente conectados

El ordenador cuántico H1-1, recientemente actualizado, ha sido sometido a extensas pruebas para verificar su rendimiento y funcionalidad, incluso por parte del cliente JPMorgan Chase, que ha publicado sus resultados

BROOMFIELD, Colo., 15 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Quantinuum ha anunciado hoy una importante actualización de su tecnología System Model H1 que incluye la ampliación a 20 qubits totalmente conectados y el aumento del número de operaciones cuánticas que pueden realizarse en paralelo.

Las mejoras refuerzan significativamente las capacidades de cálculo del ordenador cuántico H1-1 , Powered by Honeywell, que ha establecido numerosos récords de la industria en cuanto a volumen cuántico , una medida del rendimiento general, desde su debut en otoño de 2020.

"Con estas actualizaciones, los desarrolladores son capaces de ejecutar cálculos más complejos de lo que podían antes sin sacrificar el rendimiento", dijo Tony Uttley, presidente y director de operaciones de Quantinuum. "Esta actualización es un ejemplo más de nuestro exclusivo modelo de negocio de actualizar continuamente nuestros sistemas, incluso después de que estén en uso comercial, para ofrecer el mejor rendimiento a nuestros usuarios."

El sistema actualizado ha sido sometido a extensas pruebas por parte de usuarios internos y externos para verificar su rendimiento y funcionalidad, incluyendo una vista previa privada con JP Morgan Chase .

"El equipo de computación cuántica de JPMorgan Chase ha estado utilizando el ordenador cuántico de Quantinuum para llevar a cabo experimentos que utilizan la medición y reutilización de los circuitos intermedios y la lógica condicional cuántica, aprovechando el altísimo volumen cuántico del ordenador", ha declarado el doctor Marco Pistoia, ingeniero distinguido y director de investigación en computación cuántica y comunicaciones del banco. "En nuestros experimentos, utilizamos los 20 qubits del ordenador H1-1 en un algoritmo cuántico de Procesamiento del Lenguaje Natural para el resumen extractivo de textos. Los resultados fueron casi idénticos a los valores de referencia calculados con un simulador sin ruido, lo que valida la alta fidelidad del ordenador, como se muestra en nuestro reciente arXiv preprint. Gracias a esto, el ordenador Quantinuum sigue siendo un recurso esencial para nuestra investigación en Computación Cuántica".

El equipo de Quantinuum ha realizado varias mejoras en la máquina H1-1, entre ellas:

· Aumentar el número de qubits totalmente conectados de 12 a 20, conservando al mismo tiempo sus bajos errores de puerta de dos qubits (fidelidades de rendimiento típicas del 99,7 por ciento con fidelidades tan altas como el 99,8 por ciento) y características críticas como la medición a mitad del circuito , la reutilización de qubits, la lógica condicional cuántica y la conectividad de todos a todos.

· Aumento del número de zonas de compuertas de tres a cinco, lo que permite al H1-1 completar más operaciones cuánticas simultáneamente y permite una mayor paralelización en la ejecución del circuito.

Uttley afirma que estas actualizaciones demuestran un importante paso en la hoja de ruta de la serie H: la capacidad de aumentar el número de qubits y de zonas de puerta sin comprometer la fidelidad de la puerta.

Está previsto que la segunda versión del sistema modelo H1, el H1-2, se someta a actualizaciones similares a finales de este año.

"Estos últimos avances demuestran que entendemos lo que hace falta para escalar nuestro hardware cuántico de iones atrapados y que seguimos haciendo los progresos esperados en nuestra hoja de ruta tecnológica", dijo Uttley. "Estamos añadiendo qubits y manteniendo la fidelidad sin comprometer ninguna característica, lo que es absolutamente esencial a medida que escalamos a nuestras futuras generaciones de la serie H".

Quantinuum utiliza las máquinas System Model H1 para desarrollar soluciones totalmente integradas como Quantum Origin , su oferta de ciberseguridad, e InQuanto , su software de química computacional cuántica recientemente lanzado. (El acceso a las máquinas H1 se ofrece con las licencias del software InQuanto).

Quantinuum también proporciona acceso comercial a sus ordenadores cuánticos de iones atrapados H1-1 y H1-2, así como a los emuladores H1 a través de Microsoft's Azure Quantum .

"La continua actualización de los sistemas de Quantinuum ha sido un gran beneficio para los clientes de Microsoft. Microsoft se complace en ofrecer las nuevas capacidades del H1-1 con 20 qubits a los clientes que acceden a los sistemas H de Quantinuum a través de Microsoft Azure Quantum y de nuestro programa Azure Quantum Credits, que proporciona acceso gratuito al hardware cuántico a los clientes", dijo Fabrice Frachon Azure Quantum Principal Program Manager.

Para obtener más información sobre el recién actualizado H1-1, vaya a http://quantinuum.com/n20 .

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es la mayor empresa de computación cuántica integrada del mundo, formada por la combinación del hardware líder en el mundo de Honeywell Quantum Solutions y el middleware y las aplicaciones líderes en su clase de Cambridge Quantum.

Quantinuum acelera la computación cuántica y el desarrollo de aplicaciones en química, ciberseguridad, finanzas y optimización. El kit de herramientas para desarrolladores de código abierto TKET de la empresa proporciona acceso a los principales simuladores y hardware cuánticos del mundo y mejora el rendimiento de todos los productos de Quantinuum. Quantinuum emplea a más de 400 personas, incluidos 300 científicos, en ocho centros de Estados Unidos, Europa y Japón.

Impulsada por Honeywell, la tecnología de hardware System Model H1 de Quantinuum fue la primera en superar el volumen cuántico estándar de la industria 4096. En marzo de 2020, Quantinuum (como Honeywell Quantum Solutions) se comprometió a aumentar el volumen cuántico de su serie H comercial en un orden de magnitud cada año durante los próximos cinco años.

La marca comercial Honeywell se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no ofrece ninguna representación ni garantía con respecto a este producto. Este producto es producido por Quantinuum.

