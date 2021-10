Compliance Solutions Strategies lança Document Production Centre

Uma plataforma avançada de automação e fluxo de trabalho para a produção e distribuição de documentos de investidores, como relatórios PRIIPs KID e SFDR

PARIS, 5 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Compliance Solutions Strategies (CSS), uma plataforma líder de RegTech que oferece soluções orientadas por tecnologia que permitem a empresas de serviços financeiros atender aos requisitos obrigatórios de conformidade regulamentar, anunciou hoje o lançamento do Document Production Centre, uma plataforma de automação avançada para a produção e distribuição de fichas técnicas, prospectos e outros documentos essenciais que utilizam a gestão centralizada de dados por meio do Regulatory Book of Record (RBOR) da CSS.

A plataforma Document Production Centre oferece recursos de autoatendimento ou de serviços gerenciados para gerentes de investimentos que buscam automatizar, ampliar e otimizar seus processos de produção e distribuição de documentos para UCITS KIID, PRIIPs KID, as divulgações de ESG preconizadas pelo Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR) da UE e outros documentos de investidores.

O Document Production Centre é uma plataforma avançada de gestão de conteúdo com fluxo de trabalho flexível, recursos de alerta e tradução, ferramentas de análise e painéis com suporte de uma interface responsiva e centrada no usuário. Aproveitando o RBOR para gerenciar a recuperação, validação e normalização de todos os dados necessários para o cálculo e para a produção de documentos, a solução também permite a transmissão contínua de documentos diretamente para os órgãos reguladores, por meio de plataformas de fundos ou de parceiros terceirizados. A CSS já fez parceria com um gerente global de ativos de nível 1 para produzir um dos primeiros documentos em conformidade com o SFDR do mercado, utilizando o Document Production Centre.

"O lançamento do Document Production Centre fortalece a posição da CSS como uma fornecedora de soluções de RegTech de classe mundial com uma solução completa de relatórios de fundos de ponta a ponta para gestores de ativos institucionais, administradores de fundos, empresas de gestão e seguradoras", disse Doug Morgan, CEO da CSS. "Em 2022, será mais importante do que nunca que os gerentes de investimento ampliem e automatizem seus processos de produção e distribuição de documentos para resolver as complexidades causadas pelos Órgãos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários (OICVM) à transição de PRIIPs e a aplicação do SFDR de nível 2."

A CSS é uma parceira global de confiança de RegTech que reúne de forma única soluções inovadoras voltadas para a tecnologia para auxiliar empresas de serviços financeiros a navegar por um caminho claro e estratégico através do complexo e fragmentado espaço regulatório global. Nossas soluções e serviços ajudam as empresas a cumprir os prazos regulatórios, ao mesmo tempo em que otimizam dados de conformidade, operações e tecnologia. A CSS engloba uma gama completa de disciplinas de conformidade global, que abrangem relatórios de fundos, relatórios de transações, monitoramento de investimentos, gestão de conformidade, serviços de conformidade e serviços gerenciados, com uma abordagem complementar e centralizada para a gestão estratégica de dados regulatórios chamada RBOR (Regulatory Book of Record). Atualmente, a empresa atende a mais de 600 clientes de software na vertical de serviços financeiros, composta por fundos hedge, gestores de ativos tradicionais e administradores de fundos, incluindo instituições de compra e venda de nível 1. A CSS mantém uma presença global na América do Norte e na Europa com escritórios voltados para o cliente em Nova York, Londres, Dublin, Paris, Amsterdã, Luxemburgo e Estocolmo. Para mais informações sobre a CSS, acesse www.cssregtech.com.

