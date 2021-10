Compliance Solutions Strategies lance un Centre de production de documents

Une plateforme avancée d'automatisation et de flux de travail pour la production et la distribution de documents pour investisseurs tels que les documents d'information clés des PRIIP et du règlement SFDR

PARIS, 5 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Compliance Solutions Strategies (« CSS »), un leader dans le domaine des technologies réglementaires qui offre des solutions technologiques aidant les entreprises de services financiers à satisfaire aux exigences réglementaires en matière de conformité, a annoncé aujourd'hui le lancement du Centre de production de documents, une plateforme d'automatisation avancée pour la production et la distribution de fiches d'information, de prospectus et d'autres documents clés en tirant parti de la gestion centralisée des données par l'entremise du RBOR (Regulatory Book of Record) exclusif de CSS.

La plateforme Centre de production de documents offre des fonctionnalités de libre-service ou de services gérés pour les gestionnaires d'investissement qui cherchent à automatiser, mesurer et optimiser leurs processus de production et de distribution de documents pour les documents d'information clés des investisseurs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des documents d'informations clés des PRIIP, de la divulgation des facteurs ESG envisagée par le règlement SFDR de l'Union européenne.

Le Centre de production de documents est une plateforme avancée de gestion du contenu qui offre un flux de travail flexible, des capacités d'alerte et de traduction, des outils d'examen et des tableaux de bord pris en charge à partir d'une interface Web réactive et centrée sur l'utilisateur. En s'appuyant sur le RBOR pour gérer la récupération, la validation et la normalisation de toutes les données nécessaires au calcul et à la production de documents, la solution permet également la diffusion transparente des documents directement aux autorités de réglementation au moyen de plateformes de fonds ou de partenaires tiers. CSS a déjà établi un partenariat avec un gestionnaire d'actifs mondial de niveau 1 pour produire l'un des premiers documents conformes au règlement SFDR sur le marché en s'appuyant sur le Centre de production de documents.

« Le lancement du Centre de production de documents renforce la position de CSS en tant que fournisseur de solutions de technologies réglementaires de classe mondiale avec une solution complète de bout en bout de déclaration de fonds pour les gestionnaires d'actifs institutionnels, les administrateurs de fonds, les comités de gestion et les assureurs, a déclaré Doug Morgan, PDG de CSS. En 2022, il sera plus important que jamais pour les gestionnaires d'investissement d'élargir et d'automatiser leurs processus de production et de distribution de documents afin de faire face aux complexités causées par la transition des organismes de placement collectif en valeurs mobilières vers les PRIIP et l'application du règlement SFDR de niveau 2. »

À propos de CSS

CSS est un partenaire technologique réglementaire mondial de confiance qui réunit de manière unique des solutions innovantes axées sur la technologie pour aider les entreprises de services financiers à emprunter une voie claire et stratégique dans l'espace réglementaire mondial complexe et fragmenté. Nos solutions et services aident les entreprises à respecter les délais réglementaires tout en optimisant les données de conformité, les opérations et la technologie. CSS couvre une gamme complète de disciplines de conformité à l'échelle mondiale, notamment la déclaration des fonds, la déclaration des transactions, la surveillance des investissements, la gestion de la conformité, les services de conformité et les services gérés, avec une approche complémentaire et centralisée de la gestion stratégique des données réglementaires appelée RBOR (Regulatory Book of Record). La société sert actuellement plus de 600 clients dans le secteur des services financiers, notamment des fonds spéculatifs, des gestionnaires d'actifs traditionnels et des administrateurs de fonds, y compris des institutions de niveau 1 côté achat et côté vente. CSS est présente dans le monde entier, tant en Amérique du Nord qu'en Europe, et compte des bureaux ouverts à la clientèle à New York, Londres, Dublin, Paris, Amsterdam, Luxembourg et Stockholm. Pour plus d'informations sur CSS, rendez-vous sur le site : www.cssregtech.com.

