Compliance Solutions Strategies s'associe à Grasp

Ce partenariat favorise une combinaison unique de présence sur le marché local et de couverture mondiale en matière de conformité réglementaire en Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne

NEW YORK, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Compliance Solutions Strategies (« CSS »), une plateforme RegTech de premier plan fournissant des solutions technologiques qui permettent aux entreprises de services financiers de satisfaire aux exigences réglementaires en matière de conformité, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Grasp pour étendre sa présence en Afrique. La combinaison de la présence et de l'expertise de Grasp à l'échelle locale avec la plateforme de CSS qui aide à satisfaire aux exigences mondiales apportera une valeur unique aux institutions financières sur les marchés sud-africains et subsahariens.

Le partenariat avec Grasp renforce la position de CSS en tant que fournisseur de solutions de technologies réglementaires de classe mondiale pour les gestionnaires d'actifs institutionnels, les fournisseurs de services associés aux actifs, les fonds de couverture et les assureurs, avec une présence accrue en Afrique. Les clients des services financiers en Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne profiteront d'un accès à une plateforme de technologies réglementaires innovante de bout en bout qui couvrent une gamme complète de domaines liés à la conformité réglementaire mondiale, y compris la déclaration de fonds, la déclaration des transactions et la surveillance des investissements.

« Notre collaboration stratégique avec un partenaire technologique de calibre mondial comme Grasp élargit davantage la portée de notre plateforme mondiale de réglementation de bout en bout, a déclaré Doug Morgan, PDG de CSS. Notre proposition de valeur commune aidera les sociétés de gestion de placements de la région à respecter les exigences réglementaires en matière de conformité et à rester à l'avant-garde des changements réglementaires dans l'ensemble des administrations. »

« Grasp est ravi d'annoncer son partenariat avec CSS, un leader mondial en matière de technologies et de services qui aide les entreprises de services financiers à s'y retrouver dans l'environnement réglementaire mondial complexe, a déclaré Chris Lourens, directeur de Grasp. Nous sommes très conscients des défis que doivent relever les entreprises pour se tenir au fait des exigences réglementaires. Ce partenariat nous permettra d'offrir des solutions plus efficaces pour permettre à nos clients de demeurer conformes en tout temps. »

À propos de CSS

CSS est un partenaire RegTech mondial de confiance qui réunit de manière unique des solutions innovantes axées sur la technologie pour aider les entreprises de services financiers à emprunter une voie claire et stratégique dans l'espace réglementaire mondial complexe et fragmenté. Ses solutions et services aident les entreprises à respecter les délais réglementaires tout en optimisant les données de conformité, les opérations et la technologie. CSS couvre une gamme complète de disciplines de conformité à l'échelle mondiale, notamment la déclaration des fonds, la déclaration des transactions, la surveillance des investissements, la gestion de la conformité, les services de conformité et les services gérés, avec une approche complémentaire et centralisée de la gestion stratégique des données réglementaires appelée RBOR (Regulatory Book of Record). La société sert actuellement plus de 600 clients dans le secteur des services financiers, notamment des fonds spéculatifs, des gestionnaires d'actifs traditionnels et des administrateurs de fonds, y compris des institutions de niveau 1 côté achat et côté vente. CSS maintient une présence mondiale en Amérique du Nord et en Europe, avec des bureaux en contact avec la clientèle à New York, Londres, Dublin, Amsterdam et Stockholm. Pour en savoir plus sur CSS, consultez le site www.cssregtech.com.

À propos de Grasp

Grasp est un fournisseur de services spécialisé dans l'industrie de l'investissement. Son équipe de gestion cumule plus de 50 ans d'expérience. En s'appuyant sur l'expertise et la technologie de CSS, Grasp aidera les sociétés d'investissement de tous les pays africains à gérer leur conformité dans un environnement réglementaire complexe et sans cesse croissant. Pour en savoir plus sur Grasp, consultez le site http://www.graspregtech.co.za/.

