Compliance Solutions Strategies schließt Partnerschaft mit Grasp

Die Partnerschaft bringt eine einzigartige Kombination aus lokaler Marktpräsenz und globaler Abdeckung der regulatorischen Anforderungen in Südafrika und Subsahara-Afrika

NEW YORK, 4. November 2021 /PRNewswire/ -- Compliance Solutions Strategies („CSS"), eine führende RegTech-Plattform, die technologiegestützte Lösungen anbietet, die es Finanzdienstleistungsunternehmen ermöglichen, die vorgeschriebenen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, gab heute eine Partnerschaft mit Grasp bekannt, um die Präsenz von CSS in Afrika zu erweitern. Die Kombination der lokalen Präsenz und des Fachwissens von Grasp mit der globalen Compliance-as-a-Service-Plattform von CSS wird Finanzinstituten auf dem südafrikanischen Markt und den Märkten südlich der Sahara einen einzigartigen Mehrwert bieten.

Die Partnerschaft mit Grasp stärkt die Position von CSS als erstklassiger Anbieter von RegTech-Lösungen für institutionelle Vermögensverwalter, Asset Servicer, Hedge-Fonds und Versicherer, mit einer erweiterten Präsenz in Afrika. Finanzdienstleistungskunden in Südafrika und Subsahara-Afrika werden vom Zugang zu einer innovativen End-to-End-RegTech-Plattform profitieren, die ein komplettes Spektrum an globalen Compliance-Disziplinen abdeckt, das Fonds- und Transaktionsmeldungen sowie die Überwachung von Investitionen umfasst.

„Unsere strategische Zusammenarbeit mit einem erstklassigen Technologiepartner wie Grasp erweitert die Reichweite unserer globalen End-to-End-Regulierungsplattform", sagte Doug Morgan, Chief Executive Officer von CSS. „Unser gemeinsames Nutzenversprechen wird den Vermögensverwaltern in der Region helfen, die vorgeschriebenen Compliance-Anforderungen zu erfüllen und den regulatorischen Änderungen in den verschiedenen Ländern voraus zu sein."

„Grasp freut sich, seine Partnerschaft mit CSS bekannt zu geben, einem weltweit führenden Anbieter von Technologien und Dienstleistungen, der Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Navigation durch die komplexe globale Regulierungslandschaft unterstützt", sagte Chris Lourens, Direktor von Grasp. „Wir sind uns der Herausforderungen bewusst, mit denen die Unternehmen konfrontiert sind, wenn es darum geht, mit den sich ändernden rechtlichen Anforderungen Schritt zu halten. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unseren Kunden noch effektivere Lösungen anzubieten, damit sie jederzeit die Vorschriften einhalten können."

Informationen zu CSS:

CSS ist ein zuverlässiger globaler RegTech-Partner, der auf einzigartige Weise innovative, technologiegetriebene Lösungen zusammenbringt, um Finanzdienstleistungsunternehmen dabei zu unterstützen, einen klaren und strategischen Weg durch den komplexen und fragmentierten globalen Regulierungsraum zu finden. Unsere Lösungen und Dienstleistungen helfen Unternehmen, die gesetzlichen Fristen einzuhalten und gleichzeitig die Compliance-Daten, Abläufe und Technologien zu optimieren. CSS deckt ein komplettes Spektrum an globalen Compliance-Disziplinen ab: Fondsberichterstattung, Transaktionsberichterstattung, Investitionsüberwachung, Compliance-Management, Compliance-Services und Managed Services mit einem ergänzenden, zentralisierten Ansatz für das strategische Management von regulatorischen Daten, genannt RBOR (Regulatory Book of Record). Das Unternehmen betreut derzeit über 600 Software-Kunden im Finanzdienstleistungsbereich, darunter Hedge-Fonds, traditionelle Vermögensverwalter und Fondsadministratoren, einschließlich Tier-1-Institutionen auf der Kauf- und Verkaufsseite. CSS unterhält eine globale Präsenz in Nordamerika und Europa mit Niederlassungen in New York, London, Dublin, Amsterdam und Stockholm. Weitere Informationen zu CSS finden Sie unter: www.cssregtech.com .

Informationen zu Grasp:

Grasp ist ein spezialisierter Dienstleister für die Investmentbranche und verfügt über ein Managementteam mit mehr als 50 Jahren Erfahrung. Grasp nutzt das Fachwissen und die Technologie des CSS, um Investmentunternehmen aus allen afrikanischen Ländern bei der Einhaltung der sich ständig erweiternden und komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen zu unterstützen. Weitere Informationen über Grasp finden Sie im Internet: http://www.graspregtech.co.za/

