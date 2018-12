Compradores de toallitas prehumedecidas Charmin Freshmates desechables en el inodoro: un acuerdo de demanda colectiva podría afectar sus derechos

SAN FRANCISCO, 20 de diciembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gutride Safier LLP emite la siguiente declaración con respecto al Acuerdo en la Demanda Colectiva de Charmin Freshmates.

QUIÉNES ESTÁN AFECTADOS

Se ha llegado a un acuerdo en la demanda colectiva que abarca las Charmin Freshmates Flushable Wipes (Toallitas Desechables en el Inodoro Charmin Freshmates) y cualesquiera otras toallitas prehumedecidas vendidas bajo la marca Charmin con la palabra "flushable" (desechable en el inodoro) en la etiqueta del paquete ("Toallitas"). Las demandas sostienen que en realidad las Toallitas no se pueden desechar en el inodoro. La Procter & Gamble Company ("P&G") niega esas alegaciones y sostiene que las Toallitas funcionan como se anuncia. Usted puede ser un miembro elegible de la demanda colectiva si compró las Toallitas en cualquier parte de los Estados Unidos, excepto en el Estado de Nueva York, entre el 6 de abril de 2011 y el 26 de noviembre de 2018.

¿QUÉ PROPORCIONA EL ACUERDO?

En relación con este acuerdo, P&G incluirá información adicional en las etiquetas de las Toallitas y aceptó protocolos de prueba más estrictos que son norma en la industria. P&G también dará un reembolso de sesenta centavos ($0.60) por paquete, hasta un máximo de $4.20 por núcleo familiar, a miembros de la demanda colectiva sin prueba de compra. Un máximo de $30.00 por núcleo familiar se pagará por reclamaciones presentadas con una prueba de compra. Prueba de compra significa un recibo de venta detallado, generado originalmente por un vendedor al detalle, que muestra la fecha y el lugar de la compra, el nombre del producto comprado, y la cantidad pagada. Se puede presentar la prueba de compra en forma de una fotocopia o archivo de imagen digital (por ejemplo, PDF, JPG, TIF).

¿CUÁLES SON MIS OPCIONES?

Usted debe presentar una reclamación en línea a más tardar el 28 de febrero de 2019 o por correo electrónico, de modo que se reciba (no solo que tenga la fecha del envío) a más tardar el 28 de febrero de 2019 para recibir un pago. Usted puede optar por no participar en la demanda colectiva a más tardar el 28 de febrero de 2019 y conservar el derecho de presentar su propio caso contra P&G con respecto a las reclamaciones anunciadas. El acuerdo comunicará todas las reclamaciones relacionadas con las opiniones de los Demandantes de que el marketing, la publicidad y la venta de las Toallitas por P&G con las descripciones "desechables en el inodoro", "seguras para sistemas sépticos" y "seguras para sistemas de alcantarillado y sépticos" eran falsas o engañosas. No hay divulgación de reclamaciones por lesiones personales o daños a la propiedad causados presuntamente por el uso de las Toallitas. Usted también puede objetar el acuerdo a más tardar el 28 de febrero de 2019. Para ver detalles sobre cómo optar por no participar, objetar o presentar una reclamación, visite www.PettitWipeSettlement.com o contacte al Administrador de la Reclamación. Si no hace nada , no recibirá un pago y deberá acatar las decisiones del Tribunal.

AUDIENCIA JUDICIAL Y HONORARIOS DE ABOGADOS

El Tribunal celebrará una audiencia el 28 de marzo de 2019 a la 1:30 p.m. para considerar si aprueba el acuerdo. Esta fecha y hora pueden cambiar; visite www.PettitWipeSettlement.com para ver información actualizada. Si el acuerdo se aprueba, los abogados de la demanda colectiva pedirán al Tribunal una adjudicación de P&G por un máximo de $2,150,000 en honorarios, costos y gastos, y pagos a los representantes de los miembros de la demanda colectiva de $1,000 a $5,000 por cada uno de los demandantes nombrados. Observe que la fecha de la audiencia puede cambiar sin que se le avise. Usted puede asistir a la audiencia, pero no tiene que hacerlo. La Moción de los Demandantes por los Honorarios y los Costos de los Abogados se publicará en el sitio web después que se presente.

MÁS INFORMACIÓN

Esto es solo un Resumen. Para más información, visite: www.PettitWipeSettlement.com , o contacte al Administrador de la Reclamación llamando al 1-833-305-3913 o escribiendo a Pettit v. Procter & Gamble, c/o Claim Administrator, PO Box 58280, Philadelphia, PA 19102-8280. También puede contactar al asesor jurídico de los Demandantes, Gutride Safier LLP, 100 Pine Street, Suite 1250, San Francisco, CA 94111. El nombre del caso es Pettit et al. v. Procter & Gamble Company, Tribunal Federal de Distrito por el Distrito Norte de California, Caso No. 3:15-cv-02150-RS.

FUENTE Gutride Safier LLP

