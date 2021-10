Comprometida com a neutralidade de carbono, a GWM realiza vigorosamente pesquisa e desenvolvimento de tecnologia híbrida

A tecnologia híbrida é parte essencial do plano estratégico geral da GWM. Motivada pelo conceito de "investimento elevado" em P&D, a GWM projetou e desenvolveu de forma independente a plataforma L.E.M.O.N., investindo 20 bilhões de Renminbis para o período de cinco anos. Esta plataforma pode ser adaptada a duas arquiteturas híbridas diferentes, ou seja, arquitetura híbrida dedicada (DHT) e arquitetura P2/P2+P4.

O L.E.M.O.N. DHT, uma tecnologia híbrida gasolina-elétrica altamente integrada, pode alcançar um ótimo desempenho em todas as faixas de velocidade e todos os cenários por meio da coordenação entre o eficiente motor híbrido e o sistema híbrido de motor duplo para trazer aos usuários experiências de direção rápidas, suaves, silenciosas e econômicas.

O HAVAL H6 HEV, que fez sua estreia global na Tailândia em junho, foi equipado com essa tecnologia. Uma vez lançado, movimentou o mercado local de veículos de novas energias e foi favorecido pelos usuários locais. Em pouco tempo, suas vendas nesse segmento de mercado da Tailândia ocuparam o primeiro lugar no ranking.

Essa tecnologia também foi adotada pela WEY MAQIDUO(nome chinês), que foi lançada no Tianjin International Auto Show em 29 de setembro de 2021. Este novo modelo tinha alta resposta de potência, forte capacidade de aceleração, mudança de marcha suave e condução silenciosa e confortável em vários cenários. Devido ao uso de uma bateria HEV de alta potência e de grande capacidade, ele é bastante eficiente no consumo de combustível, com um alcance total de até 1.100 km e um consumo de combustível abrangente de apenas 4,7 L/100 km.

Além disso, o WEY Coffee 01 PHEV adota uma arquitetura híbrida de P2+P4. O veículo foi apresentado no International Automobil - Ausstellung (IAA), realizado em Munique em 6 de setembro de 2021. Este motor de acionamento é instalado respectivamente nos eixos dianteiro e traseiro para competir com o sistema elétrico de tração nas quatro rodas sem o eixo de acionamento. Esta combinação apresenta forte potência, eficiência econômica sólida ao mesmo tempo em que é aplicada em vários cenários, diversificados modos de condução e flexibilidade. Isto traz ao Coffee 01 PHEV uma potência híbrida plug-in adequada a múltiplos cenários, suportando uma capacidade de aceleração de 5s/100km e uma velocidade máxima de 235 km/h.

Atualmente, modelos equipados com a tecnologia híbrida L.E.M.O.N. abrangem duas grandes marcas, a HAVAL e a WEY. Posteriormente, mais veículos elétricos híbridos serão lançados para continuamente oferecer uma experiência de condução limpa e eficiente para usuários de todo o mundo.

Além disso, a GWM insiste em múltiplas rotas tecnológicas, incluindo energia híbrida, puramente elétrica e hidrogênio, além de possuir várias reservas técnicas, como baterias sem cobalto e baterias Dayu, fazendo um plano técnico abrangente em energia limpa.

Como disse Jack Wei, presidente da GWM, na conferência de estratégia de 2025, nos próximos cinco anos, a GWM pretende investir até um total de 100 bilhões de Renminbis em P&D, especialmente em tecnologias de energia elétrica pura, hidrogênio e híbridas, para manter sua posição de liderança técnica.

FONTE GWM

