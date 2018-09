Compromiso con el medio ambiente: NSK da pasos adicionales para mejorar su impronta global

ANN ARBOR, Michigan, 18 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Los fabricantes deben tener mucho cuidado en sus procesos y procedimientos de fabricación para garantizar que no están provocando un impacto negativo en la sociedad y el medio ambiente. Existen muchas asociaciones y organizaciones para ayudar a las plantas de fabricación y otras instalaciones a establecer metas y ayudar a mejorar los procesos con el propósito de alcanzar esos objetivos.

NSK ha sido un socio colaborador de EPA Waste Wise desde 2009. Al unirse a esta organización nacional de información voluntaria, NSK ha ayudado a crear menos residuos a través del reciclaje. Junto con la prevención de generación de residuos, las plantas de fabricación pueden disminuir costos y la cantidad de materiales que necesitan para gestionar el reciclaje. La prevención de generación de residuos ofrece los mayores beneficios medioambientales y proporciona a las organizaciones importantes ahorros en los costos, al mismo tiempo que provoca un impacto medioambiental positivo. NSK ha establecido tres objetivos de prevención: reducir, reutilizar y donar o intercambiar. Los ejemplos incluyen el uso de madera de estiba reutilizable, la devolución de tambores y contenedores a los proveedores de productos químicos para reutilizarlos en productos similares enviados de vuelta a un sitio de NSK. Si desea más información acerca de nuestras iniciativas medioambientales y de sostenibilidad, visite nuestro sitio web.

Las instalaciones de fabricación de NSK también participan activamente en Better Plants, una iniciativa del Departamento de Energía de EE. UU. El objetivo de Better Plants es mejorar la eficiencia y la competitividad de la energía en el sector industrial, a la vez que se ahorra dinero. A través de Better Plants, los asociados como NSK establecen un objetivo específico en forma voluntaria, por lo general el de reducir la intensidad de la energía en un 25% a lo largo de un período de 10 años en todas sus operaciones en Estados Unidos. En el año fiscal 2017 (FY17, por sus siglas en inglés) NSK realizó auditorías de base en todas las siete plantas de EE. UU. En el año fiscal 2018 (FY18) el plan es evaluar las recomendaciones resultantes de las evaluaciones e implementar, monitorear y evaluar su impacto.

Con asociaciones como estas, NSK continúa realizando importantes mejoras en la impronta que deja a nivel medioambiental. En al año fiscal 2017, el impacto medioambiental y los esfuerzos de reciclaje de NSK equivalieron a un

ahorro de papel equivalente a 349.398.000 diarios

ahorro de energía como para abastecer a 3.888 hogares

ahorro de espacio en el vertedero, suficiente para satisfacer los residuos anuales de 27.863 personas

ahorro de 16.262 barriles de petróleo, equivalentes a 27.760.761 kWh, al mismo tiempo que deja suficiente energía para calentar y enfriar 3.385 hogares

ahorro de combustible como para conducir más de 159.519 kilómetros

ahorro de agua como para satisfacer las necesidades diarias de agua potable de 137.760 personas

NSK es una empresa con certificación ISO 140001:2015. Esta certificación apoyará y proveerá el apalancamiento para que NSK continúe avanzando a grandes pasos hacia un próspero año fiscal 2018 en lo que al medio ambiente refiere.

Informe completo de RSC de NSK

Informe completo sobre la RSC de NSK

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746091/NSK_Logo.jpg

FUENTE NSK

Related Links

http://www.nskamericas.com/sustainability-154.htm