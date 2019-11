Compromisso com a mudança

"Reunimos pequenas propostas de atitudes mentais, físicas e espirituais para o leitor aplicar no dia a dia", explicam os autores nas primeiras páginas do livro. O objetivo da obra é o desenvolvimento pessoal, estimulando capacidades como bondade, empatia, alegria de estar vivo e de viver uma vida com propósito. A intenção dos autores é que as propostas não fiquem apenas no papel ou no mundo das ideias. "Que os desafios se transformem em ações significativas e que sua vida se transforme a cada dia", dizem.

De acordo com Hamuche, o livro é resultado de uma compilação de textos com mensagens motivacionais publicados pelo autor no Resiliência Humana. As redes sociais do grupo reúnem informação de qualidade acerca de todo o universo do desenvolvimento pessoal, usando uma linguagem leve e acessível. Hamuche e Tadashi perceberam que eram mensagens que mobilizavam os seguidores e fãs das páginas. "Vimos ali uma oportunidade de elaborar o livro, com exercícios diários, visando que essas mensagens fossem colocadas em prática", diz.

Ao abrir o livro, o leitor encontrará logo nas primeiras páginas o que pretendem os autores com a obra. Antes de mergulhar nos compromissos diários, o leitor precisará assumir o compromisso primordial: de por alguns minutos por dia, todos os dias, olhar para si mesmo, perceber como andam seus sentimentos e suas emoções e quais são seus maiores desafios e sonhos. Ele então é convidado a preencher um espaço em branco, como se estabelecesse um contrato consigo mesmo, assumindo a responsabilidade de levar a sério a empreitada.

O primeiro exercício proposto pela publicação é fazer uma lista de coisas pelas quais o leitor sente-se grato. O livro está repleto de propostas de atitudes e questionamentos desse tipo, tendo em vista a sua principal meta, que é fazer com que as pessoas se desenvolvam como um todo. Não à toa, no final da obra, o leitor é exortado a aumentar a sua lista de gratidão, praticando a compaixão, o perdão e a compreensão. "Agradeça pelas pessoas que dificultaram o seu caminho – elas certamente tornaram você mais forte, mesmo sem intenção", diz o último compromisso.

Parceria com Tadashi Kadomoto

O livro "Um compromisso por dia: pequenas ações diárias que podem mudar sua vida" é um consolidação da parceria de muitos anos entre os autores. Tadashi era um terapeuta renomado quando Hamuche entrou em sua vida, em 2010. Uma década antes já havia estabelecido o Instituto Tadashi Kadomoto (ITK), que atua na área de treinamento comportamental, desenvolvimento e crescimento pessoal. Seus cursos já eram conhecidos, quando Hamuche recebeu indicações de parentes e amigos para que participasse dos treinamentos promovidos pela instituição.

O então empresário do ramo têxtil fez o curso de "leader training" do ITK. A experiência profunda fez com que Hamuche mergulhasse de cabeça na área motivacional. Participou de todos os treinamentos oferecidos pelo instituto e logo tornou-se pupilo de Tadashi Kadomoto, que o incentivou a tornar-se um terapeuta transpessoal.

Sobre os autores

Robson Hamuche - Terapeuta transpessoal com especialização em constelação familiar, compõe a equipe de terapeutas do Instituto Tadashi Kadomoto (ITK). É também idealizador do Resiliência Humana, grupo de mídia dedicado ao desenvolvimento humano.

Cursou Engenharia Civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie e reúne formações em Psicologia Transpessoal; em técnicas de Expansão de Consciência pelo Instituto Tadashi Kadomoto; e em Constelação Familiar Sistêmica.

Estudou Experiência Somática com o Ph.D. e psiquiatra clínico norte-americano Peter Levine e certificou-se como Practitioner em Programação Neurolinguística pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística.

Tadashi Kadomoto – Terapeuta transpessoal e professor convidado de pós-graduação e especialização em Teorias e Técnicas para Cuidados Integrativos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ministra cursos e workshops em todo o Brasil, além de prestar consultorias invididuais e para empresas.

Formou-se trainer em Programação Neurolinguística (PNL) pela Universidade da Califórnia, instituição criada e coordenada por Robert Diltz, um dos precursores da PNL no mundo. Na mesma instituição especializou-se em Hipnose Ericksoniana com Stephen Gilligan.

Ficha Técnica:

ISBN: 9788545203599

Subtítulo: Pequenas ações diárias que podem mudar a sua vida

Formato:13,5x20,5

Páginas: 400

Preço de capa: R$ 49,90

Autores:Tadashi Kadomoto e Robson Hamuche

Gênero: Autoajuda Subgênero: Vida prática

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1037208/Livro_3D_um_compromisso.jpg?p=original

FONTE Robson Hamuche e Tadashi Kadomoto

SOURCE Robson Hamuche e Tadashi Kadomoto