Compte tenu de la situation mondiale due au coronavirus, nous faisons le point sur les performances de TTI

HONG KONG, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- La société mondiale d'équipements électriques et d'entretien des sols basée à Hong Kong Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI » ou le « groupe ») (code d'action : 669, symbole ADR : TTNDY) fait le point sur les performances de TTI, compte tenu de la situation mondiale due au coronavirus.

Lorsque nous avons été informés de l'épidémie de coronavirus, notre première priorité a consisté à nous assurer de créer un environnement sûr pour nos employés. Nous nous sommes soigneusement conformés à tous les protocoles de sécurité locaux et nationaux relatifs au coronavirus.

Nous avons le plaisir de confirmer qu'après une période de perturbation minimale, notre chaîne d'approvisionnement fonctionne parfaitement. Notre système de développement de produits réputé est désormais pleinement opérationnel après s'être rapidement adapté aux nouveaux protocoles relatifs au coronavirus. Par ailleurs, nos équipes de vente et de marketing sont également opérationnelles et extrêmement efficaces sur tous les marchés mondiaux.

Bien que l'impact du coronavirus ait créé un environnement problématique, nous sommes ravis de constater une reprise de la demande. Les outils de bricolage et les produits d'extérieur et d'entretien des sols enregistrent tous une hausse significative des ventes. Fait encourageant, notre activité professionnelle MILWAUKEE continue de gagner du terrain à travers le monde. L'un des points forts de TTI a été la croissance remarquable de notre activité mondiale de commerce en ligne. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos clients du commerce en ligne, capitalisant sur la transition accélérée vers les ventes en ligne et la livraison au pied du camion. Ces trois facteurs positifs laissent présager de bonnes performances pour l'entreprise.

Nous allons continuer à investir de manière énergique dans de nouveaux produits prometteurs et innovants. Le lancement de nos nouveaux produits se poursuit comme prévu, y compris celui du révolutionnaire système d'équipement sans fil MILWAUKEE MX FUEL. Toutes nos unités opérationnelles sont également dans les temps pour lancer une série de nouveaux produits révolutionnaires tout au long de l'année 2020. Nous sommes convaincus que TTI occupe une position unique dans notre secteur pour continuer à surclasser la concurrence. Nous sommes dans une position privilégiée grâce à notre solide bilan financier et à notre gestion extrêmement disciplinée du capital fixe et des fonds de roulement. Notre équipe de direction exceptionnelle veille à ce que notre entreprise ne se contente pas de réussir au cours de cette période difficile, mais poursuive sa progression vers le leadership mondial et l'excellence financière.

À propos de TTI

Fondée en 1985 et cotée à la Bourse de Hong Kong Limited depuis 1990, TTI est un leader mondial de la technologie sans fil pour les outils électriques, les équipements électriques d'extérieur, les appareils et les accessoires pour l'entretien des sols destinés aux utilisateurs grand public, professionnels et industriels des secteurs de la maison, de la construction, de la maintenance, de l'industrie et des infrastructures. La société s'appuie sur quatre axiomes stratégiques, à savoir des marques puissantes, des produits innovants, une excellence opérationnelle et des collaborateurs exceptionnels, ce qui reflète une vision à long terme ambitieuse consistant à promouvoir la technologie du sans-fil. La stratégie de croissance mondiale fondée sur la recherche permanente de l'innovation des produits a placé TTI à l'avant-garde de ses secteurs d'activité. Le solide portefeuille de marques TTI comprend les outils électriques, accessoires et outils manuels MILWAUKEE, AEG et RYOBI, les produits d'extérieur RYOBI et HOMELITE, les produits d'agencement et de mesure EMPIRE, et les produits électriques et d'entretien des sols HOOVER, ORECK, VAX et DIRT DEVIL.

TTI fait partie des titres constitutifs des indices Hang Seng Index, FTSE Developed Index et MSCI ACWI Index. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ttigroup.com .

Toutes les marques commerciales mentionnées autres qu'AEG et RYOBI sont la propriété du groupe. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.), et est utilisée sous licence. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited, et est utilisée sous licence.

