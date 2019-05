CompuMark en WebTMS kondigen strategisch partnerschap aan

Wij geven gebruikers van WebTMS toegang tot CompuMarks 186 eigen databases

LONDEN en BOSTON, 7 mei 2019 /PRNewswire/ -- CompuMark , een bedrijf van Clarivate Analytics en wereldleider in handelsmerken en beschermingsoplossingen, en WebTMS Limited , een toonaangevende leverancier van managementsystemen voor handelsmerken, kondigden vandaag een strategisch partnerschap aan. Via dit samenwerkingsverband krijgen gebruikers van het vlaggenschipproduct WebTMS toegang tot de 186 eigen databases van CompuMark, waarmee alle jurisdicties ter wereld worden gedekt.

WebTMS is een uitgebreid en toch intuïtief IP-managementplatform dat de efficiëntere hantering ondersteunt van alle IP-kwesties met een sterke gerichtheid op handelsmerken. De integratie met CompuMark zorgt ervoor dat gebruikers van WebTMS hoogwaardige, betrouwbare handelsmerkgegevens kunnen importeren vanuit CompuMark naar WebTMS om zo handelsmerkportefeuilles te helpen valideren en updaten.

De integratie zorgt voor efficiëntere werkstromen door te garanderen dat CompuMarks hoogwaardige, gecorrigeerde data direct beschikbaar is binnen de dagelijks IP-management werkstromen van professionals op het gebied van handelsmerken.

Jeff Roy, President, CompuMark, zei: "Dit strategische partnerschap is het antwoord op de groeiende vraag van klanten naar toegang tot data van CompuMark in hun managementsystemen voor handelsmerken. Door beide platforms te integreren kunnen wij professionals op het gebied van handelsmerken beter bedienen."

Rita Okyere, Director, WebTMS Limited, voegde toe: "Dit is een geweldige kans voor ons om onze dienstverlening te verbeteren. Door de wereldwijde data van CompuMark direct beschikbaar te maken voor onze klanten, kunnen we hun administratieve last verlichten, waardoor wij zij meer tijd krijgen om zich op andere belangrijke taken te richten. WebTMS erkent het zich steeds vernieuwende digitale landschap, en om relevant te blijven is het belangrijk dat wij blijvend voldoen aan de verwachtingen van de klant."

Dit strategische partnerschap volgt de aankondiging van afgelopen jaar dat CompuMark TrademarkVision heeft verworven , hetgeen spoedig werd opgevolgd door de lancering van TMgo365 Industrial Designs door gebruikmaking van de technologie van TrademarkVision, samen met de aankondiging op INTA 2018 dat CompuMark een strategisch partnerschap is aangegaan met de Chinese leverancier voor oplossingen voor handelsmerken, White Rabbit / Bai Tu .

CompuMark is brancheleider in onderzoek naar handelsmerken en beschermingsoplossingen. Wij zorgen dat handelsmerk- en merkprofessionals wereldwijd sterke merken lanceren, uitbreiden en beschermen door middel van de meest hoogwaardige internationale content; analyse door experts; superieure screening, zoekopdrachten en controlemiddelen; en de best mogelijke dienstverlening. Belangrijke producten zijn: SAEGIS Trademark Screening Tools; TM go365 DIY Clearance Solution; Trademark Full Search; Trademark Watching; en Copyright Searches. Ga voor meer informatie naar www.compumark.com .

Clarivate Analytics is een wereldleider in het leveren van vertrouwde inzichten en analytics voor het aandrijven van de innovatiesnelheid. Wij hebben enkele van de meest vertrouwde merken op het gebied van innovatie gecreëerd, waaronder CompuMark, Web of Science, Cortellis, Derwent, MarkMonitor en Techstreet. Vandaag de dag is Clarivate Analytics een nieuw en onafhankelijk bedrijf op een sterke ondernemende missie om onze klanten te helpen veel sneller te komen tot ingrijpende innovaties vanuit nieuwe ideeën. Ga voor meer informatie naar www.clarivate.com .

Dit persbericht en mondelinge verklaringen aangaande informatie in dit bericht kunnen toekomstgerichte verklaringen over Clarivate Analytics bevatten. Toekomstgerichte verklaringen bevatting huidige verwachtingen of voorspellingen voor toekomstige gebeurtenissen van Clarivate Analytics en kunnen verklaringen bevatting over geanticipeerde synergiën en andere verwachtingen voor de toekomst. Deze verklaringen omvatten risico's en onzekerheden waaronder factoren die Clarivate Analytics niet in de hand heeft, waardoor actuele resultaten kunnen ontstaan die materieel kunnen afwijken. Clarivate Analytics heeft geen verplichtingen voor het vernieuwen of herzien van de hierin gedane verklaringen, dan wel als resultaat van nieuwe informatie, toekomstige evenementen of anderszins.

